İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi - Son Dakika

İstanbul'da polis ekiplerinin, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetimleri devam ediyor.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası Kavacık Köprüsü katılımı FSM istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Ayrıca emniyet şeridi ihlali yapan 1 sürücüye 1339 lira, görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanan 4 sürücüye 5024 lira, cep telefonu kullanan 3 sürücüye de 3537 lira idari para cezası uygulandı.