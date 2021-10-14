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İstanbul'da dehşet anları: Caddede aracından inerek iş yerini böyle kurşunladı - Son Dakika

İstanbul'da dehşet anları: Caddede aracından inerek iş yerini böyle kurşunladı

14.10.2021 09:50
İstanbul'da dehşet anları: Caddede aracından inerek iş yerini böyle kurşunladı

İstanbul'da dehşet anları: Caddede aracından inerek iş yerini böyle kurşunladı -Kağıthane'de bir şahıs trafiğin ortasından aracından inerek güpegündüz iş yerini kurşunladı -Vatandaşlara dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı Çağlayan'da silahlı saldırgan, çevrede bulunan vatandaşlara aldırış...

İstanbul'da dehşet anları: Caddede aracından inerek iş yerini böyle kurşunladı

-Kağıthane'de bir şahıs trafiğin ortasından aracından inerek güpegündüz iş yerini kurşunladı

-Vatandaşlara dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı

İSTANBUL - Çağlayan'da silahlı saldırgan, çevrede bulunan vatandaşlara aldırış etmeden aracını trafik ortasında bırakıp güpegündüz bir iş yerine kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, olay yerinden kaçan "Japon" lakaplı saldırgan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı caddede aracını durduran silahlı şahıs, bir anda aşağıya inip kimseye aldırış etmeden güpegündüz iş yerine kurşun yağdırdı. Yaşanan dehşet anları sonrasında silahlı saldırgan hiçbir şey olmamış gibi aracına geri binip olay yerinden kaçtı. Olayın ardından vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Kağıthane polisi saldırganı yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye aldı. Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan "Japon" lakaplı Hakan T. olduğunu belirledi. Hakan T. isimli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan Kağıthane'de şahsın güpegündüz kimseye aldırış etmeden işyerini kurşunladığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın trafikte aracını durdurup aşağıya inerek iş yerine kurşun sıkıp tekrar araca binip kaçtığı görülüyor.

Kağıthane, İstanbul, Çağlayan, Japon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları: Caddede aracından inerek iş yerini böyle kurşunladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da dehşet anları: Caddede aracından inerek iş yerini böyle kurşunladı - Son Dakika
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