Düğün konvoyuyla trafiği kapatan sürücülere para cezası - Son Dakika

Düğün konvoyu oluşturarak yolu kapatan ve trafiği tehlikeye düşüren 3 araç sürücüsü hakkında toplamda bin 296 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, bazı ulusal basın yayın organlarında, düğün konvoyunun trafiği kapattığına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçti. Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 23 Ekim 2021 tarihinde D-100 Kuzeyyol Çamlıca mevkiinde düğün konvoyu oluşturup trafiği kapatan şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüpheli araç sürücüleri, H.A.S., B.Ç. ve M.B. yakalandı.

3 sürücüye idari para cezası

3 şüpheli hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde özel amaçlarla keyfi davranışlarda bulunmak" ve "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak" maddesi uyarınca ayrı ayrı 432 lira olmak üzere toplamda bin 296 lira idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL