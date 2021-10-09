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İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu madde sergilendi - Son Dakika

İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu madde sergilendi

09.10.2021 12:27
İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu madde sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ele geçirilen 248 kilo 920 gram metamfetamin ile 533 kilo 140 gram kimyasal madde, basın mensuplarına gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ele geçirilen 248 kilo 920 gram metamfetamin ile 533 kilo 140 gram kimyasal madde, basın mensuplarına gösterildi.

Alınan bilgiye göre, Büyüçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim'de düzenledikleri operasyonda 20 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Bursa'daki operasyonun ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda 5 Ekim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçekmece'de bir villaya baskın düzenledi. Burada yapılan aramada 248 kilo 920 gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanılan 533 kilo 140 kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binasında basına gösterildi.

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu madde sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu madde sergilendi - Son Dakika
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