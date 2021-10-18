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İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada - Son Dakika

İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada

18.10.2021 10:26

- (Özel) İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada Kağıthane'de bir genç eski ortağı ve akrabaları tarafından önce darp edildi sonra da vuruldu Gencin yaralayan şahıslar Kağıthane polisi tarafından yakalandı Kağıthane'de eski ortağıyla alacak-verecek nedeniyle tartıştan...

- (Özel) İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada

Kağıthane'de bir genç eski ortağı ve akrabaları tarafından önce darp edildi sonra da vuruldu

Gencin yaralayan şahıslar Kağıthane polisi tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de eski ortağıyla alacak-verecek nedeniyle tartıştan genç, ortağının akrabaları tarafından önce darp edildi ardından tabanca ile bacağından vuruldu. Kavga anları kameralara yansırken, olaya karışanlar Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce İmdat T., ile eski ortağı Ferhat T. ve akrabası Kerim T. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olaydan bir hafta sonra İmdat T.'nin yanına motosikletle gelen Ferhat T. ve kardeşi Murat T. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski ortaklar sokak ortasında birbiriyle kavga etmeye başladı.

Kavgaya akrabalar dahil olunca meydan kavgası çıktı

Bir süre sonra kavgaya tarafların akrabaları olan Kerim T., Musa T., Vedat T., Faruk T., Görkem T., Sedat T., ve Samet T.'nin dahil olmasıyla adeta meydan kavgası çıktı. Yaşanan kavgada İmdat T., önce darp edildi ardından d tabanca ile bacağından vuruldu. İmdat T.'nin yaralanmasının ardından taraflar sokak aralarına girerek olay yerinden kaçtı. Yaralı İmdat T. İse kendi imkanlarıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kağıthane polisi kavgaya karışanları yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Hastaneye giderek yaralı şahsın ifadesini alan ekipler, olaya karışan akrabaları ve İmdat T.'yi yaralayan silahla Murat T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette ifadelerinin alınmaları ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eski ortakların kavgası kamerada

Kağıthane'de eski ortaklar ve akrabaları arasında yaşanan kavga anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahısların birbirine girdiği, mahallelinin toplanarak izlediği ve kavga sonrasında tarafların kaçtığı görülüyor.

İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada
İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada
İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada
İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada

Kağıthane, İstanbul, Silah, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada - Son Dakika
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