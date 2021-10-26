İstanbul'da gıda denetimleri: "2021 yılında 191 bin 795 denetim yapıldı" - Son Dakika

Gıda Denetim Seferberliği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca İstanbul'da denetimler gerçekleştirdi. Denetimde konuşan Özkaldı, "Temel hedefimiz tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak toplam 7 bin 300 kontrol görevlisiyle bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İstanbul'a baktığımızda 2021 yılında bugün itibariyle 191 bin 795 denetim oldu" ifadelerini kullandı.

Gıda Denetim Seferberliği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Bahçelievler'de denetimler gerçekleştirdi. Denetim yapılan alanlarda süreçlerin prosedürlere uygun olup olmadığına dikkat edilirken, tesis sahipleri de bilgilendirildi. Denetim yapılan bir noktada ise malzemelerin kullanıma uygun olması konusunda dükkan sahibi uyarıldı. Denetim yapılan noktalardan incelenmek üzere numuneler alındı.

"İstanbul'da 2021 yılında bugün itibariyle 191 bin 795 denetim"

Gıda Denetim Seferberliği kapsamında denetimlerin aralıksız yapılacağını ifade eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir" diyerek açıklamalarda bulundu. Özkaldı, "Temel hedefimiz tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak, denetimlerimizi hız kesmeden yapıyoruz. Toplam 7 bin 300 kontrol görevlisiyle bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 41 kamu, 104 özel kontrol laboratuvarında buralardan aldığımız numunelerin uygun olup olmadığını izliyoruz. İstanbul'da 760 kontrol görevlisiyle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde 720 binin üzerinde tesis var, İstanbul'da ise bu rakam 126 bin. 2020 yılında pandemiye rağmen 1 milyon 357 bin denetim gerçekleştirdik. İstanbul'a baktığımızda 2021 yılında bugün itibariyle bu denetimle birlikte 191 bin 795 oldu" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, gıda ürünlerinde denetimlerin sürdüğünü ifade ederken eksik tespit edilmesi noktasında gereken işlemlerin yapıldığını belirtti. Karaca, tüketicileri eksik görülmesi halinde gerekli noktalara başvurulması noktasında uyardı. - İSTANBUL