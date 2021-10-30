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İSTANBUL'DA KAMYONET HIRSIZLIĞI; KENDİLERİNİNMİŞ GİBİ ÇALIŞTIRIP, GİTTİLER - Son Dakika

İSTANBUL'DA KAMYONET HIRSIZLIĞI; KENDİLERİNİNMİŞ GİBİ ÇALIŞTIRIP, GİTTİLER

30.10.2021 10:08

İSTANBUL'da park halindeki kamyoneti çalan kaynakçı ve oto tamircisi polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da park halindeki kamyoneti çalan kaynakçı ve oto tamircisi polis tarafından yakalandı. Sahibi gibi şüphe çekmeden kamyoneti çalan hırsızların o anları kameralara yansıdı.

İstanbul'da polise başvuran S.G.E. kendisine ait kamyonetin sabah kalktığında park ettiği yerden çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların aracı çaldıkları anda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.

Şüphelilerin sabaha karşı kamyonetin olduğu yere geldikleri, araç sanki kendilerininmiş gibi dakikalarca kamyoneti çalmak için uğraştıkları görüldü. Görüntülerde bu sırada yanlarından geçenlerin hiçbir şeyden şüphelenmedikleri görüldü. Kamyoneti çalıştırmayı başaran hırsızlar, aracı hareket ettirdikleri, yine kimsenin şüphelenmemesi için kamyonetin çıktığı park alanına bir tahta parçası koyarak sanki biraz sonra gelecekmiş izlenimi verdikleri görüldü.

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bu görüntüleri inceleyerek kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Asıl işi kaynakçılık olan Erkan Ö(44) ile oto tamircisi olan Sedat B.(37) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçlamasıyla defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA KAMYONET HIRSIZLIĞI; KENDİLERİNİNMİŞ GİBİ ÇALIŞTIRIP, GİTTİLER
İSTANBUL'DA KAMYONET HIRSIZLIĞI; KENDİLERİNİNMİŞ GİBİ ÇALIŞTIRIP, GİTTİLER
İSTANBUL'DA KAMYONET HIRSIZLIĞI; KENDİLERİNİNMİŞ GİBİ ÇALIŞTIRIP, GİTTİLER
İSTANBUL'DA KAMYONET HIRSIZLIĞI; KENDİLERİNİNMİŞ GİBİ ÇALIŞTIRIP, GİTTİLER

İstanbul, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAMYONET HIRSIZLIĞI; KENDİLERİNİNMİŞ GİBİ ÇALIŞTIRIP, GİTTİLER - Son Dakika


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