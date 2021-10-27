İstanbul'da "Kastamonu Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika

Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Kastamonu Tanıtım Günleri" başladı.

Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen tanıtım günlerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gönderdiği yazılı mesajla etkinliğin açılışını tebrik etti.

Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"Bu sene 14'ncüsü düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri'nin başarılı geçmesini diliyorum. Bu vesileyle ağustos ayında Kastamonu'nun Bozkurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Devletimiz afetle mücadele için nasıl tüm imkanlarını seferber etmişse yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için de gereken her türlü çabayı sarf etmektedir. Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar maruz kaldığımız tüm afetlerde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. Aynı hassasiyeti Kastamonu'daki yaraların sarılması için de gösteriyoruz. Bakanlıklarımız, mülki idare amirlerimiz, belediyelerimiz süreci yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bir taraftan bu adımları atarken bir taraftan da benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bizim tüm gayemiz evlatlarımıza daha iyi, daha müreffeh ve daha huzurlu bir ülke bırakmak, daha güçlü bir devlet teslim etmektir. Allah'a hamdolsun son 19 yılda sizlerin desteği ve duası sayesinde epeyce yaklaştık. Kastamonulu kardeşlerim bizimle yol yürüdüğü sürece çok daha büyük hedefleri gerçeğe dönüştüreceğimize inanıyorum. Kastamonu 14. Tanıtım Günleri'ni hem bu kadim şehrimizin kültürel zenginliklerinin farkına varılmasına hem de ebedi ve ezeli kardeşliğimizin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum."

"Kastamonu son yıllarda başta turizm olmak üzere pek çok alanda ilerleme kaydetti"

Açılışta konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentin yakın tarihte görülmedik şekilde bir afetle karşılaştığını söyledi.

Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Çakır, "Cumhurbaşkanımızın daha ilk günden bölgeye intikali, bakanlarımızın sahada olması, değerli devlet büyüklerimizin de yakın tarihte bölgeye ziyareti ve ilgisiyle, yaralarımızı büyük oranda sardık. İnşallah Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözle ağustos ayına kadar alt ve üst yapısıyla Bozkurt'u inşa edeceğiz." dedi.

Kastamonu'nun tarih, doğa ve kültürüyle eşsiz bir coğrafya olduğunu dile getiren Çakır, "Biz memleketimizi anlatırken kelimeleri peş peşe sıralamak istiyoruz. Çünkü her kelime her övgü gerçekten bu mübarek topraklara yakışıyor. Kastamonu son yıllarda başta turizm olmak üzere pek çok alanda ilerlemeler kaydetti. Turizmdeki ciddi artış maalesef Kovid-19'la bir miktar sekteye uğradı ama salgının azalmasıyla eski günlerine dönecek." diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise şehrin bünyesinden 8 il çıkardığını belirterek, şunları söyledi:

"Onun gölgesinde ve manevi ağırlığında konuşuyoruz. Kütahya'yla beraber Selçuklu'nun iki uç beyliğinden biri olan Kastamonu. İnsanlar 'Taşı toprağı altın.' dedikleri İstanbul'a cumhuriyetimiz kurulduktan sonra yavaş yavaş gelmişler. Ülke nüfusu 13 milyonken 330 bin nüfusa sahip olan il, ülke 85 milyona gelmiş 380 bini ancak görmüştür. Doğan çoluk çocuk İstanbullu oldu ve Kastamonu nüfusundan düştü. Az önce 'İstanbul'daki Kastamonulu nüfusu 1,5 milyon' dendi. Bu göreceli bir rakam. Dolayısıyla rakam 2 milyon var. Bizim İstanbul'daki ağırlığımız nüfusumuzla orantılı değil. Bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bize turizmin bütün bileşenleri bahşedildi. Kastamonu herkesin gelmesi ve görmesi gereken bir il."

Etkinliğin açılışında KAS-DER Genel Başkanı Remzi Şen, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da birer selamlama konuşması yaptı.

Açılışa, İstanbul ve Kastamonu'dan ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kastamonu'dan yerel ses sanatçılarının sahne alacağı, tiyatro oyunlarının ve halk oyunu performanslarının sahneleneceği etkinlik 31 Ekim'de sona erecek.