İstanbul'da "Malatya Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika

Malatya Konfederasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Malatya Tanıtım Günleri" başladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen tanıtım günlerinde Malatya'nın yöresel yemekleri, tatlıları ve el sanatları sergileniyor.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'nin en güzel kentinin Malatya olduğunu söyledi.

Malatya ile bütün Malatyalıların övündüğünü belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü'yü bu topraklara hediye etmişiz. Türkiye'yi değiştiren önemli atılımlar yapan, hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz Turgut Özal'ı da bu ülkeye, bu dünyaya hediye etmişiz. Sadece siyaset adamlarımız değil, hiç kuşkusuz eşi benzeri bulunmayan kültür adamlarımız, sanatçılarımız Malatya'dan çıkmış. Aslantepe bugün bir dünya markası oldu, UNESCO Dünya Koruma Listesi'ne girdi. Aslantepe de bizim önemli bir değerimiz. Çünkü ilk devletin kurulduğu yer Malatya toprakları, o nedenle Malatya her türlü saygıyı hak ediyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin etkinlikte Malatya havasıyla buluştuğunu ifade etti.

Malatya'nın medeniyetlerin başladığı bir şehir olduğunun altını çizen Adıgüzel, "Aslantepe Höyüğü, 7 bin yıl önce Anadolu'nun ilk şehir devletinin kurulduğu bir yer. Temmuz ayında hepimiz onurlandık, UNESCO'nun Dünya Tarih Mirası Listesine girdi. Bu bizim için, Malatya için büyük bir gurur, mutluluk. Bunu dünyaya tanıtmak ve dünyanın dört bir yanından Malatya'ya turist çekmekte ve kültürümüzü, bu başlangıcı dünyaya anlatmakta da hepimize tarihi sorumluluklar düşüyor." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise bu yıl Malatya Tanıtım Günleri'nin 4'üncüsünü düzenlediklerini ve hemşehrileriyle birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Malatya'nın ortak payda olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Burada Malatya için hizmet yapılır. Malatyalılar ülke için hizmet yapar. Bu vatan, bayrak, devlet, millet için çalışan her bir kardeşimize, her bir Malatyalı hemşehrimize hangi siyasi partide bulunursa bulunsun bizim destek vermemiz lazım. Ben bunu da açıkça ifade eden birisiyim" diye konuştu.

Kendisinin bir Malatya sevdalısı olduğunun altını çizen Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz Malatyalıların bu ülke için yaptıklarıyla, sanatçısından işçisine, köylüsünden kentlisine, iş adamına kadar bütün Malatyalılarla gurur duyuyoruz. Malatya büyürse Türkiye de büyür. Malatya büyürse bizler de büyürüz. Biz istiyoruz ki Aslantepe Türkiye'de gündem olsun. Biz istiyoruz ki Avrupa'da üçüncü olarak tescil edilen kayısımız dünyada daha fazla prim yapsın, daha fazla tanıtılsın, daha fazla bu kayısıdan katma değer kazanalım. Dolayısıyla biz birlikte bu ilçelerimizi büyüterek, komşularımızı da düşünerek büyük bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Malatya Tanıtım Günlerinin en güzel şekilde geçmesini temenni etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da İstanbul'da 1,5 milyon Malatyalının bulunduğu söyledi.

Gürkan, Malatya'nın Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ifade ederek, "Malatya Tanıtım Günleri, Malatya'nın kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerinin, gastronomi noktasında mutfak değerlerinin bütün ülkemize tanıtılmasını amaçlamaktadır" dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da Anadolu kentlerinin tanıtımının çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "İstanbul'da böyle bir gelenek başladı. Bu geleneğin devam etmesi ve elbette sürdürülebilir olması çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.

MASTÖB Başkanı Adil Gevrek, Malatya'yı tanıtmak için etkinliği düzenlediklerini belirterek, emek harcayanlara teşekkür etti.

Açılışa, İstanbul ve Malatya'dan ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlik 24 Ekim'de sona erecek.