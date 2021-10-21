Üye Girişi
İstanbul'da "Malatya Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika

İstanbul'da "Malatya Tanıtım Günleri" başladı

21.10.2021 20:46
İstanbul'da

Malatya Konfederasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Malatya Tanıtım Günleri" başladı.

Malatya Konfederasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Malatya Tanıtım Günleri" başladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen tanıtım günlerinde Malatya'nın yöresel yemekleri, tatlıları ve el sanatları sergileniyor.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'nin en güzel kentinin Malatya olduğunu söyledi.

Malatya ile bütün Malatyalıların övündüğünü belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü'yü bu topraklara hediye etmişiz. Türkiye'yi değiştiren önemli atılımlar yapan, hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz Turgut Özal'ı da bu ülkeye, bu dünyaya hediye etmişiz. Sadece siyaset adamlarımız değil, hiç kuşkusuz eşi benzeri bulunmayan kültür adamlarımız, sanatçılarımız Malatya'dan çıkmış. Aslantepe bugün bir dünya markası oldu, UNESCO Dünya Koruma Listesi'ne girdi. Aslantepe de bizim önemli bir değerimiz. Çünkü ilk devletin kurulduğu yer Malatya toprakları, o nedenle Malatya her türlü saygıyı hak ediyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin etkinlikte Malatya havasıyla buluştuğunu ifade etti.

Malatya'nın medeniyetlerin başladığı bir şehir olduğunun altını çizen Adıgüzel, "Aslantepe Höyüğü, 7 bin yıl önce Anadolu'nun ilk şehir devletinin kurulduğu bir yer. Temmuz ayında hepimiz onurlandık, UNESCO'nun Dünya Tarih Mirası Listesine girdi. Bu bizim için, Malatya için büyük bir gurur, mutluluk. Bunu dünyaya tanıtmak ve dünyanın dört bir yanından Malatya'ya turist çekmekte ve kültürümüzü, bu başlangıcı dünyaya anlatmakta da hepimize tarihi sorumluluklar düşüyor." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise bu yıl Malatya Tanıtım Günleri'nin 4'üncüsünü düzenlediklerini ve hemşehrileriyle birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Malatya'nın ortak payda olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Burada Malatya için hizmet yapılır. Malatyalılar ülke için hizmet yapar. Bu vatan, bayrak, devlet, millet için çalışan her bir kardeşimize, her bir Malatyalı hemşehrimize hangi siyasi partide bulunursa bulunsun bizim destek vermemiz lazım. Ben bunu da açıkça ifade eden birisiyim" diye konuştu.

Kendisinin bir Malatya sevdalısı olduğunun altını çizen Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz Malatyalıların bu ülke için yaptıklarıyla, sanatçısından işçisine, köylüsünden kentlisine, iş adamına kadar bütün Malatyalılarla gurur duyuyoruz. Malatya büyürse Türkiye de büyür. Malatya büyürse bizler de büyürüz. Biz istiyoruz ki Aslantepe Türkiye'de gündem olsun. Biz istiyoruz ki Avrupa'da üçüncü olarak tescil edilen kayısımız dünyada daha fazla prim yapsın, daha fazla tanıtılsın, daha fazla bu kayısıdan katma değer kazanalım. Dolayısıyla biz birlikte bu ilçelerimizi büyüterek, komşularımızı da düşünerek büyük bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Malatya Tanıtım Günlerinin en güzel şekilde geçmesini temenni etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da İstanbul'da 1,5 milyon Malatyalının bulunduğu söyledi.

Gürkan, Malatya'nın Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ifade ederek, "Malatya Tanıtım Günleri, Malatya'nın kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerinin, gastronomi noktasında mutfak değerlerinin bütün ülkemize tanıtılmasını amaçlamaktadır" dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da Anadolu kentlerinin tanıtımının çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "İstanbul'da böyle bir gelenek başladı. Bu geleneğin devam etmesi ve elbette sürdürülebilir olması çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.

MASTÖB Başkanı Adil Gevrek, Malatya'yı tanıtmak için etkinliği düzenlediklerini belirterek, emek harcayanlara teşekkür etti.

Açılışa, İstanbul ve Malatya'dan ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlik 24 Ekim'de sona erecek.

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Malatya Tanıtım Günleri' başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünürü Özdemir Bayraktar'la olan dostluğunu duygu dolu sözlerle anlattı 20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünürü Özdemir Bayraktar'la olan dostluğunu duygu dolu sözlerle anlattı Samatta, Fenerbahçe'ye attığı golle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı: Şaka gibi 20:06 Samatta, Fenerbahçe'ye attığı golle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı: Şaka gibi Muharrem İnce'den gazetecinin HDP sorusuna sert tepki: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma 19:31 Muharrem İnce'den gazetecinin HDP sorusuna sert tepki: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz 19:05 Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 18:54 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım Doların ateşi nasıl düşer? 18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor 17:58 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki 17:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki

Son Dakika Haberleri
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:49 Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Fatih Terim'den sürpriz tercihler! Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den sürpriz tercihler! Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
20:45
Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var         
20:33
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı         
19:27
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti         
18:49
14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı 14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı         
18:04
Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı         
17:49
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 20:55:08. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da "Malatya Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement