İstanbul'da mekanlara vale denetimi - Son Dakika

İstanbul'da mekanlara vale denetimi

Bir mekana sigortasız vale çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim yapılan bir mekana sigortasız vale çalıştırmaktan ve trafiği riske sokmaktan cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Eyüp'te vale hizmeti uygulanan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta lüks bir mekanda gerçekleştirilen denetimde, işletmenin sigortasız vale çalıştırdığı ve valesinin yerinde olmadığı tespit edildi. Mekana sigortasız vale çalıştırmaktan ve valenin yerinde olmaması nedeniyle trafiği riske sokmaktan cezai işlem uygulandı. Öte yandan valesi yerinde olmayan mekanın önüne otomobil park eden iki sürücüye ise trafikte yoğunluk oluşturdukları gerekçesiyle 288'er Türk Lirası para cezası kesildi.

Beşiktaş ve Eyüp Sultan'da gerçekleştirilen denetimlerde, valelerin ruhsatlarının olup olmadığı, mekan ile yaptıkları sözleşme ve aldıkları otomobilleri nereye park ettikleri denetlendi.