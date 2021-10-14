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İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim - Son Dakika

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

14.10.2021 09:14

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim Beşiktaş ve Sarıyer'de gerçekleştirilen denetimlerde şoförlerin belgeleri kontrol edildi, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakıldı İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

Beşiktaş ve Sarıyer'de gerçekleştirilen denetimlerde şoförlerin belgeleri kontrol edildi, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakıldı

İSTANBUL - İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Sarıyer Maslak ve Beşiktaş'ta gerçekleştirilen denetimlerde servis şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri İstanbul'da okul servis araçlarını denetledi. Sarıyer Maslak'ta ve Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları durduruldu. Ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve maske kontrolü yaptı. Servis şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları ile araçların arka kısmında bulunan 'DUR' levhasına da bakıldı. 'DUR' levhası yanmayan bir servis şoförüne ise İdari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücüye 144 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü," Ben buraya gelirken dört tane beş tane kaçak servis görüyorum. Ben bu evrakları alabilmek için 8 tane 10 tane evrak alıyorum ve kemerden ceza yiyorum. 6 ay uğraşıyorum ben her türlü evrağı almaya çalışıyorum. Ama şuradan gelirken görüyorum kaçak servisler var. Bizim ekmeğimizi çalıyorlar ve vergide ödemiyorlar. Onlara ceza yazın" dedi.

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

İstanbul, Sarıyer, Ehliyet, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim - Son Dakika
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