Üye Girişi
İstanbul'da PCR testi sahteciliği iddiası - Son Dakika

İstanbul'da PCR testi sahteciliği iddiası

25.10.2021 18:08
İstanbul'da PCR testi sahteciliği iddiası

Esenler'de negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlendiği iddia edilen özel bir laboratuvarda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Esenler'de negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlendiği iddia edilen özel bir laboratuvarda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü ve polis ekipleri, özellikle yabancı turistlere, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesiyle negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlendiği iddia edilen Nene Hatun Mahallesi 106. Sokak'taki özel laboratuvara geldi.

Ekipler, laboratuvardaki incelemenin ardından binadan ayrıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, PCR Testi, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da PCR testi sahteciliği iddiası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü 17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı 17:29 Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı 17:09 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı
CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 17:04 CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Bağımsız devam ederim Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti 16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı 16:04 Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor 15:51 Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları 15:43 Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı

Son Dakika Haberleri
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
17:29 Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı
17:08 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı
17:08 HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya "yargı bağımsızdır" vurgusu yaptı
17:07 Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi
16:57 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı
16:57 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti
Efsane golcü Fatih Tekke'den olay itiraf! Beşiktaş'ın hocasına kafa atmadığı için bin pişman Efsane golcü Fatih Tekke'den olay itiraf! Beşiktaş'ın hocasına kafa atmadığı için bin pişman         
18:08
10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı         
17:33
Serengil'e zina tepkisi! Serengil'e zina tepkisi! "Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor" sözleri yeniden gündemde         
17:26
Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi         
17:07
Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı         
16:58
Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz         
16:29
Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu         
15:59
Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi         
15:44
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız         
15:08
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti         
14:15
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 18:13:08. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da PCR testi sahteciliği iddiası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement