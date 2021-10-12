İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de kurdukları kontrol noktalarında taksicileri denetledi.
Denetim kapsamında polis ekipleri, tek tek araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.
Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadığı, taksimetre açıp açmadığı, trafik kurallarına uyup uymadığı, yolcu seçip seçmediği denetlendi.
Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada ekipler, sürücülere maske takmaları konusunda da uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor - Son Dakika