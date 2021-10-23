Sivil polis ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, ehliyetsiz araç kullanan taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı, aracı ise otoparka çekildi.

Taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik bazı kontroller yapıldı.

Aksaray Meydanı'nda yapılan kontrollerde polis ekipleri taksileri durdurarak, evraklarını tek tek inceledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika

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