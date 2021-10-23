Üye Girişi
İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor

23.10.2021 16:41
İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Aksaray Meydanı'nda yapılan kontrollerde polis ekipleri taksileri durdurarak, evraklarını tek tek inceledi.

Taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik bazı kontroller yapıldı.

Denetimlerde, yolcu seçtiği tespit edilen 1 taksicinin çalışma ruhsatı 10 gün askıya alındı.

Sivil polis ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, ehliyetsiz araç kullanan taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı, aracı ise otoparka çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Polis, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

''Sakallı Bilo'' olarak tanınan şahısın ölümüyle ilgili cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı 16:42 ''Sakallı Bilo'' olarak tanınan şahısın ölümüyle ilgili cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor 16:38 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak 16:03 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı 15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi 15:40 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı 15:38 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti 14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin

Son Dakika Haberleri
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
16:02 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
15:57 Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı
15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
15:39 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi
15:38 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı
15:37 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız         
16:39
6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak         
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir         
15:59
Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor         
15:41
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor         
15:40
Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı         
15:21
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 16:52:12. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement