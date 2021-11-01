Beyoğlu'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim Meydanı'nda kurdukları kontrol noktasında taksicileri denetledi.
Denetim kapsamında polis ekipleri, araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.
Uygulama kapsamında, taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri, taksimetre kontrolü ile yolcu seçip seçmediklerine yönelik denetimler yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika