İstanbul'da toplanan bir grup, Fransa'da tutuklu Lübnanlı George Abdullah'ın serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları platformu, Fransa'da 37 yıldır tutuklu bulunan Lübnanlı George Abdullah'ın serbest bırakılmasını istedi.

Platform üyeleri, 1984 yılından bu yana Fransa'da hapishanede tutulan Lübnanlı George Abdullah için özgürlük istemek üzere, uluslararası eylem ayı kapsamında Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı önünde basın açıklaması yaptı.

"George Abdullah'a Özgürlük, Filistin'e Özgürlük" yazılı pankart açan gruptakiler, çeşitli yazılı dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kutlu Dane, George Abdullah'ın 37 yıldır tutuklu olduğunu hatırlattı.

Dane, aynı saatte George Abdullah'ın tutsak bulunduğu Fransa'daki hapishanenin önünde de eylem düzenlendiği belirterek, Abdullah'ın tutsaklığı sürdükçe ona özgürlük talep etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

George Abdullah'ın, Lübnanlı komünist bir devrimci olduğunu aktaran Dane, Abdullah'ın, Lübnanlı Silahlı Devrimci Grupları adlı örgütün kurucusu olması suçlamasıyla Fransa'da 1984 yılında tutuklandığını ifade etti.

Dane, George Abdullah'ın bu örgütün üyesi olarak ABD'nin Fransa'daki askeri ataşesi Charles R. Ray ve İsrail'in istihbarat örgütünün Fransa'daki başı Yaakov Bar-Simantov'un ölümünden sorumlu tutulduğunu, tutuklandıktan 14 yıl sonra hukuki açıdan serbest bırakılması mümkün hale gelmişken Fransa, ABD ile İsrail'in de yönlendirmesiyle George Abdullah'ın tutuklu kalmaya devam edildiğini kaydetti.

Dane, George'un mücadelesini sahiplendiklerinin belirterek Fransa'dan Abdullah'ı bir an önce serbest bırakmasını istedi.

Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atan gruptakiler, olaysız bir şekilde dağıldı.