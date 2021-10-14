İstanbul'da "Trabzon Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika

Trabzon'un Fethinin 560. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamındaki etkinliğin Trabzonluları buluşturacağını belirten Şatıroğlu, "Geçen yıl salgın nedeniyle etkinlik düzenlememişti. Bu yıl tekrardan hemşerilerimizle buluşacağımız için mutluyuz." dedi.

Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde Yenikapı Etkinlik Alanı 'nda başlayan etkinliklerde Trabzon'un yöresel yemekleri, tatlıları ve el sanatları tanıtılıyor.

İstanbul 'da, Trabzon 'un yöresel yemekleri, tatlıları ve el sanatlarının sunulduğu "Trabzon Tanıtım Günleri" düzenleniyor.

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