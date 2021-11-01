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İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 9 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 9 sürücüye ceza kesildi

01.11.2021 10:03
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 9 sürücüye ceza kesildi

Şile Yolu'nda düğün konvoyu oluşturup trafik akışını tehlikeye düşüren 9 sürücüye toplamda 6 bin 897 lira para cezası uygulandı.

Şile Yolu'nda düğün konvoyu oluşturup trafik akışını tehlikeye düşüren 9 sürücüye toplamda 6 bin 897 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yaptığı çalışmalarda bir grup aracın Tantavi Tüneli'nde düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Konvoy esnasında trafik akışını engelledikleri ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde araç kullandıkları tespit edilen 5 araca "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek", "saygısız ve tedbirsizce araç kullanmak" suçlarından ayrı ayrı 432 lira ceza kesti.

Bir sürücüye "abart egzoz", "makas atmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamak" suçlarından 2 bin 822 lira, bir sürücüye de "abart egzoz" ve "taşıt yolu üzerinde duraklamak" suçlarından bin 483 lira para cezası kesen ekipler, iki sürücüye de "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "yönetmelikteki kurallara uymamak" suçlarından ayrı ayrı 288 lira ceza uygulandı.

Düğün konvoyuna katılan 9 araca toplamda 6 bin 897 lira para cezası uygulanmış oldu.

Para Cezası, İstanbul, Düğün, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 9 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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