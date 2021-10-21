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İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor - Son Dakika

İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor

21.10.2021 22:45

İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor Prof. Dr. Ilıcalı: "İstanbul'un trafiğine pandemiden dolayı en az 350 bin özel araç dahil oldu" "Toplu taşımadaki yolculuk 6 buçuk milyona ulaştı" Metrobüs durağındaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi Türkiye'nin en büyük metropolü...

İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor

Prof. Dr. Ilıcalı: "İstanbul'un trafiğine pandemiden dolayı en az 350 bin özel araç dahil oldu"

"Toplu taşımadaki yolculuk 6 buçuk milyona ulaştı"

Metrobüs durağındaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da Covid-19 tedbirlerinin kademeli olarak kalkmasıyla toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk arttı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: "İstanbul'un trafiğine pandemiden dolayı en az 350 bin özel araç dahil oldu. Ayrıca Avrasya, Yavuz Sultan Selim, Marmaray yokken ağır taşıtlar 1. ve 2. köprüden belli saatlerde geçebiliyorlardı, bunun ekonomiye zararı 1 milyardı. Avrasya'dan ise 1 günde 50 bin araç geçiyor" dedi.

İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, arterler ve caddelerde trafik yavaş seyrediyor. İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştururken, toplu ulaşımda özellikle Yenibosna ve Şirinevler gibi aktarma noktalarında yolcu yoğunluğu artıyor. Yapılan projelerin İstanbul trafiğini bir nebzede olsa rahatlattığını söyleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul'un köklü trafiğinin çözümü kavuşturulması için ise orta ve uzun vadede gerekli olan bin kilometrelik raylı sistemin devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

"Okulların açılmasıyla toplu taşımada 1 milyonluk artış oldu"

İstanbul'un trafik ve toplu ulaşımdaki yoğunluğunu değerlendiren İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: "Okulların açılmasıyla beraber hiçbir zaman 5 milyonu geçmeyen yolculuklar, kısıtlamaların kalkması ve okulların açılmasıyla beraber 6 milyonu aştı. Geçen hafta cuma günü ise 6 buçuk milyona ulaştı. Okulların açılmasıyla toplu taşımada 1 milyonluk artış oldu. Aynı şekilde trafikte de artış oldu. Bir taraftan İstanbul'un artan bir nüfusu ve ulaşım talebi var. Bu pandemiyi hiç saymasak bile geçmiş yıllarda da her geçen yıl yüzde 5-10 trafik artışı oluyor. Bir günde ilave İstanbul'un trafiğine pandemiden dolayı en az 350 bin özel araç dahil oldu. İstanbul ana arterlerinde pandemi öncesine göre çok daha artmış vaziyette trafik, çünkü özel araçla kaçış çok oldu. Bu artış toplu ulaşımda da trafikte de artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

"En fazla trafiği çeken 15-20 tane ilçe var bunlarda acil başka önlemler almak lazım"

İstanbul'da ana harterlerde ciddi trafik sıkıntısı yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Ilıcalı: "2019-2021'i kıyaslarsak İstanbul'da dolaşan araçların sayısı yüzde 50 arttı. İstanbul'un nüfusunun bu şekilde artması geçmişten gelen plansız şehirleşmenin çok büyük bir rolü var. İstanbul'un köklü trafiğinin çözümü için orta ve uzun vadede gerekli olan bin kilometrelik raylı sistemin devreye girmesini sağlamak. Bugün İstanbul'un sıkışıklık haritalarına baktığımız zaman sabah zirve saatlerde yüzde 65-70'e varan bir sıkışıklık var. İstanbul 5 bin kilometrekare, İstanbul'un genelinde bunu görüyorsunuz. Esas İstanbul'un ana yerlerinde belli bir sıkışıklık haritası verilse yüzde 90-95'leri buluyor. Demek ki en fazla trafiği çeken 15-20 tane ilçe var. Bunlarda acil başka önlemler almak lazım. Şuan iki köprümüze bakıyorum günlük 160 bin araç geçiyor. Diğer Avrasya, Yavuz Sultan Selim, Marmaray yokken biliyorsunuz ağır taşıtlar 1. köprüden ve 2. köprüden belli saatlerde geçebiliyorlardı. Yapılan hesapta ise o günkü parayla ekonomiye zararı 1 milyar lira sadece oradayı kayıp. Avrasya'dan 1 günde 50 bin araç geçiyor" dedi.

"İnsanlar iç içe burada hasta olmamak mümkün değil"

Toplu ulaşımlardan sıkışıklıktan dert yanan Tamer Seçkin: "Bu köprü buraya küçük geliyor, yetmiyor. Bu kalabalık ve yoğunluk çok fazla. Şuan boş zamanı sabah daha erken saatlerde tıklım tıklım ayrıca korona var. Ama insanlar iç içe burada hasta olmamak mümkün değil. Ek sefer koymaları lazım insanlar iç içe, hasta yapacaklar bizi" ifadelerini kullandı.

"Otobüsler minibüsler ölüm saçıyor saman basar gibi millet biniyor"

Yoğunluktan şikayetçi olan Musa Opten ise, "Bu yoğunluk fazla değil fazlanın fazlası araba yoğunluğundan çok bazen trafik duruyor. Pandemide otobüsler minibüsler ölüm saçıyor, saman basar gibi millet biniyor" diye konuştu.

İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor
İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor
İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor
İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor

İstanbul, Metrobüs, Türkiye, Tragger, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor - Son Dakika
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