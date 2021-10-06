Üye Girişi
Trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Trafik yoğunluğu yaşanıyor

06.10.2021 09:24

İstanbul'da sabah saatlerinde artan trafik akışındaki yoğunluk devam ediyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde artan trafik akışındaki yoğunluk devam ediyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolu Şirinevler'den itibaren Ankara istikametinde Haliç Köprüsü'ne kadar trafikte yoğunluk yaşanırken, TEM oto yolu Mahmutbey gişelerinden itibaren Esenyurt'a kadar olan kısımda trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde trafikte yoğunluk görülürken, Büyükçekmece yönünde trafik akışında sıkıntı yaşanmıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik yoğunluğu oluşurken,

Kozyatağı'ndan Avrasya Tüneli istikametindeki trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM otoyolunda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde Altunizade'de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde de Kavacık'ta yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na kentte 09.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak kaydedildi.

Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu, Şirinevler, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin 09:38 Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu 09:33 Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü 09:28 Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi 09:10 Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında 08:43 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek 08:05 Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek
850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak 07:33 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş 04:59 İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

Son Dakika Haberleri
09:34 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu
09:32 Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu
09:30 Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi
09:27 Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü
09:16 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi
09:10 Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi
08:42 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında
08:35 Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor
08:04 Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek
08:02 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat ve Cana'yı konuşurken yakalıyor
Fatih fiyatlara yeni d Fatih fiyatlara yeni d         
09:40
Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu         
09:35
Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi         
09:30
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti         
08:59
Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor         
08:35
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı         
07:53
Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu         
07:08
Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı         
00:23
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Tutuklanan orkestra ekibinin Tutuklanan orkestra ekibinin "Hayatımızı mahvettin" dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi         
22:26
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 09:43:17. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement