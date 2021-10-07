İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru ve Ataşehir ile Ümraniye'de trafik yoğunluğu oluşurken, Kartal istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. Kozyatağı- Avrasya Tüneli istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametlerinde Kavacık ile Altunizade'de yoğunluk olduğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Esenyurt mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor. TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğun trafik akışı, Seyrantepe noktasında normale dönüyor. Beyoğlu sahil şeridindeki trafik yoğunluğu, Beşiktaş çıkışına kadar etkili oluyor.

D-100 kara yolu Bakırköy'den Haliç istikametine, TEM Mahmutbey gişelerinden Edirne istikameti O3 ve otogar bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde trafik, Avcılar yönünde ilerlerken, yan yolda yoğunluk yaşanıyor. Avcılar mevkisi Küçükçekmece ve Büyükçekmece istikametinde de yoğunluk görülüyor.

Eminönü civarında ise yağışın etkisiyle trafik akışında aksaklıklar yaşanıyor.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.