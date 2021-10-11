İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçta detaylı arama yapan ekipler, rüzgarlık kısmında gizlenmiş ve nane ile kamufle edilmeye çalışan uyuşturucu dolu paketleri tespit etti.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan bir tırı durdurdu.

İstanbul 'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir tır içerisinde gizlenmiş 88 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti