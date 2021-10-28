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İstanbul'da yaralı kuryeye yardım seferberliği: Bir an olsun başından ayrılmadılar - Son Dakika

İstanbul'da yaralı kuryeye yardım seferberliği: Bir an olsun başından ayrılmadılar

28.10.2021 09:38
İstanbul'da yaralı kuryeye yardım seferberliği: Bir an olsun başından ayrılmadılar

Kağıthane'de hafif ticari araç, siparişi yetiştirmek üzere seyreden motosikletli kuryeye çarptı.

Kağıthane'de hafif ticari araç, siparişi yetiştirmek üzere seyreden motosikletli kuryeye çarptı. Yere savrularak yaralanan kuryeye yardım için adeta seferber olan vatandaşlar bir an olsun başından ayrılmadı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü hafif ticari araçla cadde üzerinde seyreden Selim Çalka (47), sola dönüş yapmak istedi. Araç, o esnada motosikletle sipariş yetiştirmek üzere seyir halinde olan kurye Ömer Faruk Gümrükçü'ye (20) çarptı. Kaza sonucu yere savrulan kurye vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşlar bir an olsun yalnız bırakmadı

Kazayı gören çevredeki sürücüler, araçlarından inerek kuryenin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri beklenildiği esnada ise vatandaşlar, yasalı kuryenin başından bir olsun ayrılmadı. Bir vatandaş gencin elini tutarken bir diğeri de suyla başını yıkadı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü emniyete götürüldü

Kazayla ilgili ise Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmalar ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına, sürücü Çalka ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kağıthane, Tragger, Selim, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yaralı kuryeye yardım seferberliği: Bir an olsun başından ayrılmadılar - Son Dakika


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