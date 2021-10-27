İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı - Son Dakika

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı. Kadıköy'de durdurulan takside hakkında kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki bir kız bulundu.