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Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

09.10.2021 05:35

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın görgü tanıklarından Emin Aksu, "Aracımla otoyol üzerinde seyir halindeydik. Yağmur bir anda bastırdı. Motosiklet önce bariyere vurdu, üzerindekiler de savruldu. Emniyet şeridine yanaştım. Arkadaşları yolun içinden çekelim istedik, araçlar süratli geliyordu. Bir ticari taksi de bize yardım etmek için durdu. O sırada arkadan gelen bir araç önce ticari taksiye sonra benim arabama vurdu. Ambulanslar hemen geldi, ilk müdahaleyi yaptılar." dedi.

Otoyolda trafik akışı bir süre kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İstanbul, İtfaiye, Kadıköy, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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