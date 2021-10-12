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İSTANBUL'DAKİ AVM'LERDE YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL'DAKİ AVM'LERDE YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

12.10.2021 10:07

İSTANBUL'da alışveriş merkezlerinde dolaşarak yabancı uyruklu kişilerin çantalarını yankesicilik yöntemiyle çalan Hamza C.B. polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da alışveriş merkezlerinde dolaşarak yabancı uyruklu kişilerin çantalarını yankesicilik yöntemiyle çalan Hamza C.B. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin 3 mağdurdan toplamda 20 bin dolar değerinde altın ziynet eşyası, 2 bin 500 dolar ve 2 bin lira ile el çantalarını çaldığı tespit edildi. Şüphelinin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bakırköy'de polise başvurarak yardım isteyen yabancı uyruklu Ramn O.N.(37) alışveriş yaparken bir kişinin içinde 20 bin dolar değerinde altın ziynet eşyası, 2 bin dolar para, evinin tapusu, otomobilinin anahtarı olan çantasının çalındığını söyledi. Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olaylarda ise Irak uyruklu Rand Karem F.'nin 500 dolar, 900 lirası, ile mağdur Nigorakhon K.(47)'in 1000 lirası çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda polis güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde 3 olayı da gerçekleştiren kişinin aynı olduğunu tespit etti. Görüntülerde şüphelinin alışverişe dalan mağdurların masaların üzerine bıraktıkları çantaları soğukkanlılıkla çalarak hızla uzaklaştığı görüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheli Hamza C.B. (19)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan 29 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Poliste yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Hamza C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi

İSTANBUL'DAKİ AVM'LERDE YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL'DAKİ AVM'LERDE YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL'DAKİ AVM'LERDE YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL'DAKİ AVM'LERDE YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL'DAKİ AVM'LERDE YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

dolar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DAKİ AVM'LERDE YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DAKİ AVM'LERDE YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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