İstanbul'daki narkotik operasyonlarında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'daki narkotik operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen 3 ayrı narkotik operasyonunda biri yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen 3 ayrı narkotik operasyonunda biri yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8-14 Ekim tarihleri arasında Güngören, Esenyurt, Bağcılar ve Sancaktepe'de belirlenen adreslere baskın yaptı. Polis, 3 ayrı operasyonda biri yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir kısmı mobilya aksesuarı olarak kullanılan suntaların arasına gizlenmiş halde toplam 100 bin adet captagon hap, 57 kilo 600 gram hint keneviri maddesi, 3 adet tabanca, 47 adet fişek, 2 adet vakumlama cihazı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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