İstanbul Devlet Tiyatrosu AKM'deki sahnesini "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunuyla açtı - Son Dakika

Ömer F. Oyal'ın yazdığı, Hakan Çimenser 'in sahneye koyduğu eserin dekor tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımını Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziklerini Fırat Akarcalı, koreografisini ise Orçun Okurgan yaptı.

Evliya Çelebi 'nin seyahatnamesinde de yer alan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin hikayesini anlatan iki perdelik oyuna, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

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