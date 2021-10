İSTANBUL-ESENLER'DE EŞİNİ DARBEDEREK REHİN ALAN SANIK: CANAVARMIŞIM GİBİ CEZALANDIRILMAM İSTENMİŞ - Son Dakika

ESENLER'de boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı iş yerinde darbederek rehin alan, iş arkadaşını da yaraladığı gerekçesiyle 61 yıla kadar hapsi istenen sanık İbrahim Halil Gümüşçü (35), "Ben ateş ettim ama o an ben ben değildim. Öldürme kastım yoktu. İddianamede canavarmışım gibi cezalandırılmam istenmiş. Ben suçtan ve suçludan uzak duran bir insanım. Çok pişmanım. Boşanmam ve psikolojik sıkıntım nedeniyle yaşadığım anlık bir olaydır" dedi. Sanığın eski eşi Yaprak Daşdemir de olay günü darbedildiğini anlatarak, "Şikayetçi değilim. Çünkü dayanamıyorum. İlkinde şikayetçi oldum beni öldürmeye kalktı" diye konuştu. Mahkeme, sanığın davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığı konusunda adli tıptan rapor aldırılmasını karar verdi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşçü cezaevinden getiridi. Sanığın eski eşi müşteki Yaprak Daşdemir (27) ve iş arkadaşı Merve Çakar (25) ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanına 'Hakkımda idam kararı mı var?' diye soran sanık İbrahim Halil Gümüşçü'yü başkan söz verilmeden konuşmaması gerektiği konusunda uyardı.

"O AN BEN BEN DEĞİLDİM"

Savunmasına her iki müştekiden özür dileyerek başlayan sanık Gümüşçü, "Yaprak Hanım'la 2 yıl evli kaldım. Ben silahlara olan merakımdan dolayı askerden sonra silah aldım. Bu olay nedeniyle almadım. Mali müşavir olduktan sonra da bu silahı parasal güvenliğimi sağlamak için nadiren de olsa taşımaya başladım. Olay günü eski eşimin iş yerine gittim. Yaprak'ı 'Görüşebilir miyiz?' diye dışarı davet ettim. O sırada Merve Çakar hakaret ederek üzerime yürüdü. Panikle silahımı çıkardım. O an dondum. Kapıya yöneldim. Psikolojik rahatsızlığımdan dolayı ben ben değildim başka biriydi. Ben ateş ettim ama o an ben ben değildim. Merve Çakar'ın da ayaklarına ateş ettim. Merve yere düştükten sonra şok oldum. Yaprak bağırmaya başlayıp hareketlenince kendisine değmeyecek şekilde 2 el boşluğa doğru ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dedi.

"BEN SUÇTAN VE SUÇLUDAN UZAK DURAN BİR İNSANIM"

Panikle doldur boşalt yaptığı için silahın tutukluluk yaptığını söyleyen Gümüşçü, "Çevre kalabalıklaşınca yan taraftaki bir iş yerine girdik. Orada tartışmaya başladık. 20 dakika sonra polis girdi, silahımı teslim ettim. Beni ikna etmeye çalışmadılar. Amacım öldürmek ya da zarar vermek değildi. İddianameyi kabul etmiyorum. Canavarmışım gibi cezalandırılmam istenmiş. Ben suçtan ve suçludan uzak duran bir insanım. Çok pişmanım. Müştekilerden özür diliyorum" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, İLKİNDE ŞİKAYETÇİ OLDUM BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTI"

Müşteki Yaprak Daşdemir, "İbrahim'den ayrılmıştım. Silahı var diye beni öldürmesinden korkarak şikayette bulunmuştum. Sanık 09.00 sıralarında çalıştığım bayiye gelerek 'Hayatım bir bakar mısın?' dedi. Telefonda olduğum için cevap vermedim. Dışarı çıktı. Merve patronumuzu telefonla aradı. O sırada sanık tekrar içeri girdi. Merve'yi görüp 'Tatlım yanlış bir şey yapmıyorsunuz değil mi' dedi. Merve 'Lütfen İbrahim dışarı çıkar mısın?' dedi. İbrahim bir anda ona ateş etti. Merve'ye doğru koştum. Kurşun elinden geçip kasık bölgesine isabet etti. Merve'de kanı görünce sanığa 'Sakin ol bir şey yapma' dedim. Bana da ateş etti, ben isabet etmesin diye zıpladım. Mermi sekti masama isabet etti. Silahı tekrar kurmaya çalıştı. Silahı elinden almaya çalıştım. Kapıda boğuştuk. Bana tokat attı. Başıma silahı dayadı. Beni sürükleyerek ofisin içinde yere attı. Beni dövmeye başladı, küfürler hakaretler etti. Bana 'Seni daha önce öldürmem gerekiyordu. Şahadet getir, seni öldüreceğim. Akıllı ol tek kurşun var' dedi. Polisin uzun süren çabalarından sonra teslim oldu. Şikayetçi değilim. Çünkü dayanamıyorum. İlkinde şikayetçi oldum beni öldürmeye kalktı" diye konuştu.

"MERMİ KASIK KEMİĞİME İSABET ETTİ"

Olayda yaralanan müşteki Merve Çakar, "Yaprak'la aynı iş yerinde çalışıyoruz. Sanık geldikten sonra patronumu arayıp 'İbrahim burada, silahı var' diyebildim. İbrahim silahını çıkarıp yakınıma geldi, 'Telefonu kapat' diye bağırdı. 'Dışarı çık' dedim. Ateş etmeye başladı. Mermi kasık kemiğime isabet etti. Yere düştüm. Sonra Yaprak'a ateş etti. Sonra tekrar bana yöneltti silahı, ateş etti ama tutukluk yaptı ateş almadı silah. Yaprak müdahale etti onu çıkarmaya çalıştı. İş yerindeki arkadaşlar benim için ambulans çağırdı. Şikayetçi değilim" dedi.

Tekrar söz hakkı verilen sanık Gümüşçü, "Namusum, şerefim, inandığım kutsal kitabın üzerine yemin ederim ki ben kimseyi tasarlayarak öldürmeye çalışmadım. Boşanmam ve psikolojik sıkıntım nedeniyle yaşadığım anlık bir olaydır" şeklinde konuştu. Mahkeme, sanığın davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığı konusunda adli tıptan rapor aldırılmasını karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Yaprak Daşdemir ile sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün olay yaşandığı sıralarda boşanma aşamasında oldukları ve müşteki Yaprak'ın rahatsız edildiği gerekçesiyle sanık hakkında kendisine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldırdığı belirtildi. İddianamede 15 Nisan 2021 günü ruhsatsız silahı ile eşinin iş yerine giden şüphelinin burada yaşanan tartışmanın ardından Yaprak Daşdemir'in iş arkadaşı olan Merve Çakar'a iki el ateş ettiği ve Çakar'ı hayati bölgelerinden yaraladığına yer verildi. Daha sonra şüphelinin eşi Yaprak'ında hayati bölgesine ateş ettiği ancak kurşunun isabet etmediği ve müştekiyi darp ettiği, silahın tutukluluk yaptığı anlatıldı. İddianamede şüphelinin bir depoda müşteki Daşdemir'i rehin aldığına da değinilirken sanık Gümüşçü hakkında 2 kez "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 32 yıldan 61 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.