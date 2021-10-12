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İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika

İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

12.10.2021 08:52

İstanbul'da gece boyunca sis etkili oldu.

İstanbul'da gece boyunca sis etkili oldu. Kartal'da sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da gece saatleriyle birlikte başlayan ve birçok noktada etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sisten dolayı seyir halinde olan araçlar ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği öğrenildi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
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