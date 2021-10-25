İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı ve İl Yatırımları, Ekonomik Durum ve Potansiyeli Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, toplantıda yaptığı konuşmada, ulusal plan ve programları il düzeyinde etkin olarak uygulamak ve il düzeyinde yürütülecek planlama çalışmalarını rasyonel kılmak için İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının yaklaşık 40 yıldır hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Bu toplantılarda ilde devam eden önemli yatırımların güncel durumlarının, varsa sorun ve darboğazların dile getirildiğini, gerek toplantı sırasında gerekse toplantı sonrası yapılan görüşmelerle iş birliği ve koordinasyon yoluyla sorunların giderildiğini anlatan Atlı, bundan sonraki toplantılarda da aynı şuurla, yürütülen yatırım ve hizmetlere ilişkin sorun ve darboğazların çözüme kavuşturulacağına inandığını kaydetti.

Atlı, 2021'in 3. döneminde ildeki yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının yatırımları hakkındaki bazı rakamlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlimizde finansman kaynağı; Genel Bütçe, Özel Bütçe, Mahalli İdareler (dış kredili projeler), SGK, KİT bütçelerine dayanan 1062 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 239 milyar 565 milyon lira, önceki yıllar harcaması 75 milyar 322 milyon lira, yılı ödeneği 40 milyar 654 milyon lira olup, harcama tutarı ise 12 milyar 772 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2021'de nakdi gerçekleşme oranı yüzde 31 olup, 211 proje tamamlanmıştır."

Genel ve özel bütçeli kuruluşların yürüttüğü proje çalışmalarına yönelik Atlı, "2021'de yürütülen 1015 projenin toplam tutarı 106 milyar 290 milyon lira, önceki yıllar harcaması 45 milyar 797 milyon lira, yılı ödeneği 14 milyar 118 milyon lira olup, yıl içi harcama tutarı 7 milyar 800 milyon liradır. Yüzde 55,3 oranında nakdi gerçekleşmeye tekabül etmektedir. İlçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili yatırımlar dahil olmak üzere 47 projenin toplam tutarı 133 milyar 275 milyon liradır. Önceki yıllar harcaması 29 milyar 524 milyon, yılı ödeneği 26 milyar 536 milyon, yılı harcaması 4 milyar 963 milyon lira olup, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşmiştir." bilgisini verdi.

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, yıl içerisindeki ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında, ulaştırma-haberleşme sektörünün yüzde 69 ile ilk sırada yer aldığını, bunu takiben diğer kamu hizmetlerinin yüzde 17,5, eğitim sektörünün yüzde 6,3, sağlık sektörünün de yüzde 3,5 oranında ödenekten pay aldıklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından yatırımların yürütülmesinde sorunlarla karşılaşan kurum, kuruluş ve STK temsilcileri ile diğer katılımcılar dinlendi.

İstanbul, Türkiye ekonomisinin yüzde 31'ini oluşturuyor

Daha sonra İl Yatırımları, Ekonomik Durum ve Potansiyeli Değerlendirme Toplantısı'na geçildi.

İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Coşkun Sarıyıldız, burada yaptığı konuşmada, toplantıda ekonomik sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kamu ve özel sektör yatırımlarının değerlendirilmesi, özel sektörün kamu yatırımı olarak talepleri ve beklentileri, İstanbul'un gelişimine yönelik ekonomik konulardaki talep ve önerilerin tespit edileceğini dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin yüzde 31'ini oluşturan İstanbul'un ekonomik büyüklüğüyle dünyadaki birçok ülkeyle yarışabilecek durumda olduğuna dikkati çeken Sarıyıldız, ülkenin makro ekonomik gelişiminin İstanbul'u doğrudan etkilediğini, İstanbul'un ekonomisindeki dinamizmin de Türkiye'nin genelini etkilediğini kaydetti.

İl bazında en son açıklanmış olan 2019 verilerini hatırlatan Sarıyıldız, "İstanbul'un ekonomisi, 232 milyar dolar gayrisafi yurt içi hasıla ile Türkiye ekonomisinin yüzde 31'ini oluşturmaktadır. İstanbul'un ekonomisi AB içinde Londra, Paris, Madrid ve Milano gibi şehirlerden sonra gelmektedir. Türkiye'de kişi başı geliri en yüksek il, 15 bin 265 dolarla İstanbul'dur. İstanbul'da sektörler arasında ağırlığı en yüksek olan sektör hizmet sektörü olmakla birlikte, ağırlığı en fazla artan sektörler finans, sigorta, mesleki ve idari hizmetler sektörleri olarak görülmektedir. Türkiye'deki finans ve sigorta hizmetlerinin yüzde 58'i, bilgi ve iletişim hizmetlerinin yüzde 65'i İstanbul'da gerçekleşmektedir. İstanbul'daki istihdamın da yüzde 68'i hizmet sektöründedir." bilgisini verdi.

Sarıyıldız, 2020 yılı verilerine de değinerek şunları kaydetti:

"423 bin 414 şirketin ve 51 bini aşkın sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği İstanbul'da dış ticaret hacmi 209 milyar doları geçmiştir. Böylece İstanbul, Türkiye'nin 388 milyar dolarlık dış ticaret hacminin yüzde 30'luk kısmını karşılamıştır. Türkiye 2020'de 169 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ihracatın yüzde 50'sine denk gelen 83 milyar dolarlık kısmı İstanbul tarafından sağlanmıştır. İstanbul'da son 18 yılda tamamlanan 6 bin 381 proje için toplam 126 milyar lira yatırım harcaması yapılmıştır. Yapılan kamu yatırımları, Marmaray, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi büyük altyapı projeleriyle ilimizde bir yandan yaşam kalitesi artarken, diğer yandan özel sektörel yatırımlarına da bir ivme kazandırılmakta ve güçlü ulaşım ağının altyapısı yenilenirken, uluslararası alanda küresel bir merkez konumuna gelmektedir."

Özellikle son yıllarda sağlık alanında da İstanbul'u sağlık turizminin başkenti haline getirecek önemli yatırımlar yapıldığını belirten Sarıyıldız, ilin, 40 bini aşkın hastane ve yatak sayısıyla sağlık turizmi açısından bölgesel ve küresel bir cazibe merkezi olma yönünde önemli mesafeler kat ettiğini, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, pandemi acil durum hastaneleri ve yeni yapılan modern şehir hastaneleriyle birlikte sağlık alanında yeni ve büyük atılımlar yaptığını ifade etti.