İstanbul Kent Üniversitesi 5'inci akademik yılına 'merhaba' dedi - Son Dakika

2022 Akademik Yıl Açılış Töreni Taksim kampüsünde gerçekleşti. Açılış Töreni'ne Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Rektör Prof. Dr. M.Necmettin Atsü, Mütevelli Heyeti Üyesi Ceren Yılmaz, akademik ve idari kadro ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. M.Necmettin Atsü, üniversiteyle ilgili sayısal verileri paylaşarak, projelere dair bilgi verdi. Taksim kampüsüne ek olarak ikinci bir kampüsün önümüzdeki aylarda açılacağının müjdesini veren Prof. Atsü, Kağıthane'deki 50 bin metrekarelik ekolojik ve teknolojik kampüs ile eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüleceğini söyledi.

Globalleşmenin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Prof. Atsü, yabancı dille eğitim veren bölümlerin sayısını arttırarak bu amaç doğrultusunda hareket edeceklerini, uluslararası üniversitelerle ikili iş birliklerine giderek her biri birer 'dünya vatandaşı' mezunlar yetiştireceklerini dile getirdi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz da "Tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize başarı dolu bir akademik yıl diliyorum. Üniversite olarak hedefimize doğru başarıyla ilerlemekteyiz. Engelsiz Eğitim Vakfı ve sevgili oğlumuz Yavuz Yılmaz'ın misyonu öğrencileri mutlu ve iyi yetişmiş olarak hayata kazandırmaktı. Bugün bunun gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada bizimle olan Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından akademik yükseltme alan akademisyenler; Prof. Dr. Güliz Erdem, Prof. Dr. Özgür Önder Kuşçu, Prof. Dr. Nevzat Eşber Çağlar, Doç. Dr. Ayça Can Kırgız, Doç. Dr. Bedri Volkan Yücel, Doç. Dr. Bülent Demir, Doç. Dr. Demet Tüzünkan ve Öğr. Gör. İlayda Kıncal'a plaket takdim edildi.