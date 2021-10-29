Üye Girişi
İstanbul, kültür ve sanatta dünyanın sayılı markalarından biri olacak - Son Dakika

İstanbul, kültür ve sanatta dünyanın sayılı markalarından biri olacak

29.10.2021 11:57
İstanbul, kültür ve sanatta dünyanın sayılı markalarından biri olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün açılışı yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ardından Rami Kışlası, Kız Kulesi gibi benzer yatırımların da hizmete sunulacağını belirterek, "Daha yeni başlıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün açılışı yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ardından Rami Kışlası, Kız Kulesi gibi benzer yatırımların da hizmete sunulacağını belirterek, "Daha yeni başlıyoruz. İnşallah İstanbul'u kültür ve sanatta dünyanın sayılı markaları haline getireceğiz." dedi.

Bakan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKM'nin oldukça önemli bir yapı olduğunu vurguladı.

AKM'nin, sadece İstanbul'a hizmet eden bir yapı olmadığını belirten Ersoy, "AKM, aslında Türkiye'nin markalaşması açısından da önemli. Türkiye'nin modern yüzünü gösteren, kültür ve sanat alanında uluslararası rekabete ve kültür sanatımıza da destek veren bir yapı. Bütün bu açılardan baktığınız zaman çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının hizmete girdiğini hatırlatan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"O zaman da söylemiştik, Atatürk Kültür Merkezi binasını hızlı bir şekilde hayata geçireceğimizi. En önemli şey, hızımız. Hızlı bir şekilde Atatürk Kültür Merkezi'ni hayata geçirdik. Çok duygusal, duygulu oluyor tabii insan, böyle yapıları hayata geçirdiğinde ama bizim yarış bitmedi daha. Biz burayı yapıp etkinlikleri başlatacağız. Hemen akabinde Rami Kışlası'na konsantre olacağız. Kız Kulesi bekliyor. Nisan ayında Kız Kulesi'nin açılışı var. Bunu da halkımızla, Türkiye ile dünyayla buluşturacağız. Bu tarz, birbirini izleyen birçok yatırımımız var. Bir heyecandan bir heyecana koşuyoruz açıkçası ve uzun süre (heyecan) yaşayamıyoruz, ekibim ve ben, bir sonraki etkinliğe, bir sonraki yatırıma konsantre oluyoruz."

"Akustik konusunda uluslararası firmalardan destek aldık"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AKM'nin tüm dünyanın merak ettiği bir yapı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şu ana kadar gezenlerin izlenimleri çok iyi. Bu da bizi çok sevindiriyor. Hızlı ama çok iyi bir çalışma oldu. Özellikle akustik konusunda uluslararası firmalardan destek aldık. İmalat aşamasından, imalat sonrası testlere kadar. (Testlerin) Hepsinden geçtik. Hepsi de akustik konusunda çok iyi iş çıkardığımızı söylüyor. Sadece bir salonda değil, burada vücut bulan bütün salonlarda akustik konusunda çok iyi iş çıkardık. Buranın esas konusu akustik, kültür sanat merkezi olduğu için. Hem hızlı hem çok iyi bir iş çıktığı, profesyonel olarak da başka bir şölen yaşattığı için çok gururlu ve çok sevinçliyiz."

AKM, "Sinan" operasıyla açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yaklaşık bir yıl önce, AKM'nin yerli bir yapımla açılması gerektiğini söyleyerek "Sinan" operasını sipariş ettiğini vurgulayan Ersoy, bir yıl içinde hazır hale gelen "Sinan" eserinin seyirciyle bugün buluşacağını belirtti.

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKM'ye verdiği desteğin önemine dikkati çekerek, "Sadece bu süreçte değil, bu tarz hızlı inşaatlarda en yukarıdan destek çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız inşaatın her aşamasında yanımızda oldu. Çıkan engelleri kaldırmamızda destek oldu. O sayede de hızlı bir şekilde yol alıp bugünleri hep birlikte yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbullu artık uluslararası etkinliklerle daha fazla tanışma imkanı bulacak"

AKM ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binalarının uluslararası yapılar olduğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu binalar hem mimari hem kapasite açısından hem de teknik olarak dünyadaki en iyi teknolojilerle yapılmış binalar. Şimdi artık uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak için biz hazırız. Açılır açılmaz, bu hafta Londra Filarmoni Orkestrası ilk konuğumuz olacak. Peşinden Chris Botti geliyor, cazın efsanesi. Bu tarz birçok uluslararası etkinlikle bizim genel müdürlüğümüz tarafından sergilenen çok büyük eserler de burada vücut bulacak. Aida operası 7-8 Kasım'da sahnelenecek. Bu tarz uluslararası etkinliklerle artık İstanbullu daha fazla tanışma imkanı bulacak."

Yeni AKM yapılmadan önce büyük prodüksiyonları İstanbul'da ağırlayacak büyük kapasiteli bir mekanın olmadığını dile getiren Ersoy, "İstanbul çok önemli bir mega şehir, marka şehir. Şimdi kültür sanatta da markasını tescilleyecek. Biz de uluslararası kurumların burada konser vermesi için gerekli ortamı yaratacağız. O kadar iyi bir merkez oluştu ki, görüştüğümüz bütün kurumlar, 'Seve seve gelip, burada (AKM'de) çalmak, performans sergilemek isteriz.' dedi. Bu da bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin ardından devamının geleceğine işaret ederek, "Daha yeni başlıyoruz. İnşallah İstanbul'u kültür ve sanatta dünyanın sayılı markaları haline getireceğiz." dedi.

İstanbul, kültür ve sanatta dünyanın sayılı markalarından biri olacak
İstanbul, kültür ve sanatta dünyanın sayılı markalarından biri olacak

Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi, İstanbul, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul, kültür ve sanatta dünyanın sayılı markalarından biri olacak - Son Dakika


Son Dakika

Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı 12:30 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü 12:08 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor 12:03 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var 10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü! Okuyunca Atatürk'e bir kez daha hayran olacaksınız 09:53 TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü! Okuyunca Atatürk'e bir kez daha hayran olacaksınız
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası 09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti 08:50 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti

Son Dakika Haberleri
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar         
12:31
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti         
11:10
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular         
09:50
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 12:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul, kültür ve sanatta dünyanın sayılı markalarından biri olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement