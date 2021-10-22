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İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha - Son Dakika

İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha

22.10.2021 16:51
İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha

İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp dün mahkemeye sevk edilen 68 şüpheliden 17'si daha "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp dün mahkemeye sevk edilen 68 şüpheliden 17'si daha "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Salı günü de 4 şüpheli "örgüt üyeliğinden" tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, DHKP/C adına faaliyetlerde bulundukları ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 91'i yakalanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü Salı günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polis ve jandarmadaki sorguları tamamlanan ve dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderilen, aralarında örgütün kilit isimlerinden G.T. ve İ.K.'nın da olduğu 68 kişiden 17 şüphelinin daha "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi. 51 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği aktarıldı. Bu verilere göre aynı soruşturma kapsamında tutuklanan DHKP/C üyesinin 21'e yükseldiği kaydedildi. Halen İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında bulunan 9 şüpheliden bir kişinin daha bugün adliyeye sevk edildiği, geri kalan zanlıların polisteki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Gözaltı, Terör, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha - Son Dakika
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