İSTANBUL merkezli 16 ilde DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Emniyet noktalarına eylem hazırlığında olduğu belirtilen şüphelilerin yakalandığı operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul jandarma Komutanlığı ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim'de 16 ilde DHKP/C terör örgütüne ortak operasyon düzenlenmiş, aranan 126 şüpheliden 91'i yakalanmıştı. Operasyon kapsamında örgüte yönelik adreslerde ele geçirilen suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 2 AK47 tipi kalaşnikof silah, 2 CZ26 tipi makineli tabanca, "Akrep" diye tabir edilen makinalı tabanca ve 5 tabanca ile bu silahlara ait 2 bin 107 adet fişek basına gösterildi. Ayrıca Pendik'te ormanlık alanda yapılan baskınlarda örgüte ait yaşamsal malzemelerde bulundu.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY SORUMLULARI YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında, Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek örgütün sözde 'Hatay sorumluluğunu' yürüttüğü iddia edilen S.Ö., yine aynı örgüte mensup olduğu gerekçesiyle geçmişte Karadeniz bölgesinde yakalanıp tutuklanan H.B.Y., örgüt talimatıyla açlık grevi eyleminde bulunan S.Ç. ile birlikte geçmiş soruşturmalarda 'canlı bomba' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen D.K. gibi kilit isimlerin olduğu öğrenildi.

OPERASYONDA 91 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı gerekçesiyle 126 zanlı hakkında 15 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul

merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 91'i yakalanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü 19 Ekim'de adliyeye sevk edilmiş, 4'ünün tutuklanmasına karar verilmişti.