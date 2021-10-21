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İstanbul metrosunda güç gösterisi! - Son Dakika

İstanbul metrosunda güç gösterisi!

21.10.2021 13:37
İstanbul metrosunda güç gösterisi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden, Türkiye'nin en güçlü kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, spora ve sporculara destek vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin en güçlü isimleri yine Türkiye'nin en güçlü kent içi raylı sistemi olan İstanbul metrosunda yarışacak.

Ekstrem belgesellerde görmeye alıştığımız yarışmanın bir benzeri İstanbul metrosunda sahnelenecek. Metro İstanbul çalışanlarından oluşan 5'er kişilik 9 takım arasında geçecek mücadelenin ardından profesyonel sporcular güç gösterisi yapacak. Geçen yıl ilki düzenlenen Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması'nın ikincisi 24 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Metro İstanbul ve Türkiye Powerlifting, Strongman ve Streetworkout Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek olan etkinlikte ilk olarak; Metro İstanbul çalışanlarından oluşan 5'er kişilik 9 takım arasında tren çekme yarışması yapılacak. Ardından Milli Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, Oktay Akay, Ozan Yaykır, Tuna Sivas ve Tuna Tavus yarışacak. Geçen yıl 33,5 ton ağırlığındaki treni çekmek için yapılan yarışma kapsamında bu yıl T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda kullanılan 46,9 ton ağırlığındaki tramvay aracı çekilecek.

"BU ETKİNLİK ÇALIŞANLARIMIZIN GÜCÜNÜ DE TEMSİL EDİYOR"

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy spora ve sporculara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Geçen yıl zorlu pandemi koşullarına rağmen ilkini düzenlediğimiz Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması'nın bu yıl ikincisini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl yarışmamızı İstanbullular ile birlikte izleyecek olmak heyecanımızı daha da artırıyor. Biz 16 hattımızda her gün 2 milyonu aşkın İstanbulluyu taşıyoruz. Metrolar sadece demir trenlerden ibaret değil, onlara ruhunu veren ve hareket ettiren bizim çalışanlarımız. Tren çekme yarışması; salgın, deprem, afet demeden özverili ve kesintisiz bir şekilde görevini yaparak İstanbul'u taşımaya devam eden çalışanlarımızın gücünü de sembolize etmesi nedeniyle bizim için iki anlam taşıyor" diye konuştu.

İstanbul, Türkiye, Metro, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İstanbul metrosunda güç gösterisi! - Son Dakika


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