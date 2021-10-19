Son dakika haberi: Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi - Son Dakika

İstanbul 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bayraktar'ın cenazesi, tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de bulunan BAYKAR Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne götürülmüştü. Taziyelerin ve fabrikadaki törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Bayraktar için öğle vakti burada cenaze töreni düzenlenecek. Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.