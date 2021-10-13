İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na sosyal sorumluluk projeleri için 2 ödül - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), topluma en duyarlı sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği "Communitas Awards"da 2 ödüle layık görüldü.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk ve iletişim alanında önemli çalışmalara imza atan İSG, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla uluslararası çapta ödüller kazanmaya devam ediyor.

ISG, topluma en duyarlı sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği "Communitas Awards"da 2 ödüle layık görüldü. Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından düzenlenen organizasyonda, İSG ile İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Yaşam Hakkı/Zihinlerdeki Duvar" projesi "Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ve "Toplum Hizmetinde Mükemmellik" kategorilerinde ödül almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, her gün binlerce insana hizmet eden bir havalimanı işletmecisi kimliklerinin ötesine geçerek, sosyal etkisi yüksek bir şirket olmanın bilinciyle daha iyi bir toplum için çalışmayı misyon edindiklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk engelsiz havalimanı olduklarının hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Yıllardır İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği içerisindeyiz. Engelli insanlara yönelik negatif algıların dönüştürülerek zihinlerdeki duvarları yıkmanın hedeflendiği 'Yaşam Hakkı/Zihinlerdeki Duvar' projemizle bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada toplam 22 ödülün sahibi olduk. Son olarak sosyal sorumluluk alanında dünyanın en saygın ödüllerinden olan Communitas Awards kapsamında iki ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin toplumda katma değer yarattığını görmek ve böylesi önemli organizasyonlar tarafından ödüllerle taçlandırılması bizim için çok kıymetli. Tüm bunlardan aldığımız güç ve motivasyonla daima daha iyisini yapmak için çalışmalarımız sürdüreceğiz. Bu kıymetli projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."