İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI
26.10.2021 12:06
Şişli'de iki katlı metruk bir bina çıkan yangında alev alev yandı.
Şişli'de iki katlı metruk bir bina çıkan yangında alev alev yandı. Yangın, 04.30 sıralarında İnönü Mahallesi Kuzukulağı Sokak'ta bulunan iki katlı metruk bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, metruk gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tazyikli suyla yapılan müdahale sonrasında yangın söndürülürken itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gecekonduda hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika 12:07 Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı 11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor 11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:22 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık 11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor 11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 10:55 Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti 10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak