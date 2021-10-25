Üye Girişi
Şişli'de taksicilere yönelik denetim - Son Dakika

Şişli'de taksicilere yönelik denetim

25.10.2021 14:59
Şişli'de taksicilere yönelik denetim

ŞİŞLİ'de taksicilere yönelik yapılan denetimde evraklarında eksik olan ve kurallara uymayan 8 taksi şoförüne ceza kesildi.

ŞİŞLİ'de taksicilere yönelik yapılan denetimde evraklarında eksik olan ve kurallara uymayan 8 taksi şoförüne ceza kesildi.

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile sivil trafik ekipleri Şişli'de turistlerin yoğun olduğu Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik olarak yapılan denetimlerde taksiler tek tek durduruldu. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrakında eksik olanlara ve kurallara uymayanlara ceza kesildi. 6 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan kişi başı 144 lira, 1 taksiciye seyir halindeyken cep telefonu kullanımından, 1 taksiciye ehliyet taşımamaktan ceza kesildi.

"PANDEMİDEN ÖNCE TAKSİ SIKINTISI YOKTU"

Taksici Sami Vural, "Bu işi meslek haline getirmiş insanlar asla müşteri seçmezler. Bakın buradan İBB'yi eleştiriyorum, bizleri karalayarak bu sorunu çözemezler. Ben bu işten çocuklarımı okuttum, evlendirdim. Ailemin geçimini sağlıyorum. Niye bu işe ihanet edeyim? Pandemi dönemine kadar İstanbul'da taksi eksikliği ile ilgili herhangi bir sıkıntı var mıydı? Yoktu. İstanbul'da taksi ücretleri ile otobüs ücretleri birbirine yakın olduğu için pandemide insanlar taksiyi tercih ediyorlar. Pandemiden önce hiç taksi sıkıntısı yoktu" dedi.Emniyet kemeri takmadığı için para cezası kesilen Engin Yar, "Ben bugün 18 saat araba kullanacağım. 18 saat araba sürene kemer mi sorulur? Ben şehirler arası yolda değilim." diye konuştu.

"20 TAKSİ ÇEVİRMEYE ÇALIŞTIM DURMADI, TÜRK MİLLETİNİ BEĞENMİYORLAR"Taksiye binemediğini dile getiren Enes Yıldırım "Maçka'dan binmeye çalıştım almadılar. Ben de metrobüsle geldim. 20 tane taksi çevirmeye çalıştım durmadı. Bu taksiciler Türk milletini beğenmiyor. Araplardan dolar almak için bekliyorlar" dedi.


Şişli'de taksicilere yönelik denetim
Şişli'de taksicilere yönelik denetim
Şişli'de taksicilere yönelik denetim
Şişli'de taksicilere yönelik denetim
Şişli'de taksicilere yönelik denetim
Şişli'de taksicilere yönelik denetim
Şişli'de taksicilere yönelik denetim

İstanbul, Ehliyet, Taksi, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de taksicilere yönelik denetim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım 15:03 Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım 5 bin lira maaş veren 24 yaşındaki patron sitem etti: Gençlerin en büyük problemi iş beğenmeme 15:03 5 bin lira maaş veren 24 yaşındaki patron sitem etti: Gençlerin en büyük problemi iş beğenmeme Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 14:50 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar 14:35 NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı 14:31 Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere 14:18 Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi 13:28 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi

Son Dakika Haberleri
15:03 Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım
15:02 Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı
14:50 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:35 NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar
14:33 Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı
14:30 Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı
14:18 Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere
14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti
14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum
14:02 Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi
Milyonları hasta eden sinsi virüs en net haliyle görüntülendi Milyonları hasta eden sinsi virüs en net haliyle görüntülendi         
15:06
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı         
15:03
Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkisi hakkında konuştu: Deneme aşamasındayız Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkisi hakkında konuştu: Deneme aşamasındayız         
14:54
Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız         
14:38
Belediye Başkanı Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı         
14:33
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti         
14:15
Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi         
13:40
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim         
12:44
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 15:10:01. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de taksicilere yönelik denetim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement