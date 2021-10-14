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İSTANBUL-TÜRK SİNEMASINI GEÇMİŞTEN GELECEĞE TAŞIYANLAR ÖDÜLLERİ VERİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL-TÜRK SİNEMASINI GEÇMİŞTEN GELECEĞE TAŞIYANLAR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

14.10.2021 06:34

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHATürkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (SE-SAM) kuruluşunun 35. yılı ve Türk sinemasının 107. yılı onuruna, ödül töreni düzenlendi.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (SE-SAM) kuruluşunun 35. yılı ve Türk sinemasının 107. yılı onuruna, ödül töreni düzenlendi. Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar adlı ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (SE-SAM) kuruluşunun 35. yılı ve Türk sinemasının 107. yılı onuruna Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda sanatçı katıldı. Demircan törende yaptığı konuşmada, "Biriktirdiğimiz ilk haçlıkların hevesidir sinema. Komşu çocuklarına anlattığımız ilk hatıralımızdır. Çekirdeğin tuzu gazozun kokusudur yaz akşamlarında. Bir kış gününde paltomuzun yakasını kaldırmış ellerimiz cepte yürüdüğümüz sokaklarda dilimizden düşmeyen Yeşilçam şarkılarıdır. Duvardaki afişlerde hayranlığımızdır aktör ve artistlere. Gençlik yıllarımızın en fiyakalı buluşmalarıdır. Yüzümüze tutulan bir aynadır sinema, bu toprakların insanlarına ait hikayelerin yansımasıdır. Bu yüzden unutulmaz bu yüzden bambaşkadır" diye konuştu.

Törene katılan ve ödül alan Sanatçı Nuri Alço, "Derneğimize teşekkür ediyorum. Bizi bırakmadılar sahip çıktılar. Dünden bugüne geçen 46 yıl var benim, bunun ödülünü almaya geldim verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz . Türk Sinemasında oynadığım abilerimin ve Arkadaşlarımın adına alacağım" dedi

Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar ödüllerine bu yıl Perran Kutman, Mehmet Ali Erbil, Erkan Petekkaya, Caner Cindoruk, Nuri Alço, Tolga Savacı, Aydemir Akbaş, Meryem Uzerli, Güngör Bayrak ve Turgay Tanülkü değer görüldü.

İSTANBUL-TÜRK SİNEMASINI GEÇMİŞTEN GELECEĞE TAŞIYANLAR ÖDÜLLERİ VERİLDİ
İSTANBUL-TÜRK SİNEMASINI GEÇMİŞTEN GELECEĞE TAŞIYANLAR ÖDÜLLERİ VERİLDİ
İSTANBUL-TÜRK SİNEMASINI GEÇMİŞTEN GELECEĞE TAŞIYANLAR ÖDÜLLERİ VERİLDİ
İSTANBUL-TÜRK SİNEMASINI GEÇMİŞTEN GELECEĞE TAŞIYANLAR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Türkiye, Sinema, Türk, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TÜRK SİNEMASINI GEÇMİŞTEN GELECEĞE TAŞIYANLAR ÖDÜLLERİ VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-TÜRK SİNEMASINI GEÇMİŞTEN GELECEĞE TAŞIYANLAR ÖDÜLLERİ VERİLDİ - Son Dakika
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