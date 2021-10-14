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İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği - Son Dakika

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği

14.10.2021 12:53

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda, sonbaharın bütün renklerini barındıran ve sürücülere renk cümbüşü yaşatan ormanlar havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda, sonbaharın bütün renklerini barındıran ve sürücülere renk cümbüşü yaşatan ormanlar havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde bulunan ve orman denizini andıran ağaçlar sonbaharla birlikte başka bir güzelliğe büründü. Sürücülerin zorlu kış şartlarında kullanmak istemedikleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini çevreleyen ormanlar sonbaharda bütün renklerini içinde barındırdığı ağaçlarla sürücülere seyir zevki yaşatıyor.

Yıl boyunca milyonlarca vatandaşın geçiş yaptığı D-100 Karayolu Bolu Dağı güzergahının sonbaharda renk cümbüşü yaşatan güzelliği havadan görüntülendi. Orman denizini andıran ağaçlardaki sarı ve yeşilin bütün tonları kartpostallık manzarayı gözler önüne seriyor.

(Faruk Çidem-İHA)

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği

Toros Dağları, İstanbul, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği - Son Dakika
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