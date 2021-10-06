İstanbul'un işgalini kırmak üzere şehre ilk giren ordu komutanı Şükrü Naili paşa kabri başında anıldı - Son Dakika

Şükrü Naili Paşanın kabrine Çiçek bırakılmasının ardından katılımcılar Edirnekapı Şehitliğindeki diğer mezarlara gül bıraktı.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı. Kutlama kapsamında işgale karşı şehre ilk giren orduya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa, Eyüpsultan Edirnekapı Şehitliğindeki kabri başında anıldı. Anma programına Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara , Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Çakır, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Zeki Gülter, askeri erkan, emniyet yetkilileri katıldı. Programda önce Şükrü Naili Paşa'nın hayatı okundu ardından Eyüpsultan Camii müezzini Hasan Tok, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Duanın ardından katılımcılar Naili Paşa'nın kabrine sırasıyla çiçek bıraktı.

İSTANBUL - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunda şehre ilk giren ve orduya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa kabri başında anıldı.

- İstanbul 'un işgalini kırmak üzere şehre ilk giren ordu komutanı Şükrü Naili paşa kabri başında anıldı

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