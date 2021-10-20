İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da akademik açılış töreni - Son Dakika

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa'da 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni Avcılar Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversite öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan törende, Türkiye'de Koronavirüs: Cerrahpaşa'da Bir Gün Belgeseli izlendi.

REKTÖR AYDIN EĞİTİMİN ÖNEMİNDEN BAHSETTİ

Törende konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın, "2 yıla yakın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla ara vermek durumunda kaldığımız yüz yüze eğitime, bu yıl yeniden başlıyoruz. Değerli akademik, idari personelimiz ve sevgili öğrencilerimiz ile yerleşkelerimizde yeniden buluşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduğumuzu belirterek sözlerime başlamak istiyorum" dedi. "Yetenekli, üretken, aydınlık beyinlerin potansiyelini açığa çıkarmanın yolu eğitimden geçmektedir" diyerek eğitimin öneminden bahseden Aydın, üniversitede görevli öğretim görevlilerinin başarılarına da değindi. Aydın, "Bilime Yön Verenler Araştırma Serisi kapsamında yayınlanan 'Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk' listesinde geçtiğimiz yıllarda araştırmaları, buluşları ve tedavi yöntemleriyle fark yaratan İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa'dan 3 öğretim üyemiz yer almıştı. Bu yıl ise üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'nden 2 öğretim üyemiz 'Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk' arasına isimlerini yazdırmıştır. Yine üniversitemiz öğretim üyeleri Elsevier'in lider hakem denetimli akademik literatür platformu ScienceDirect'in 'PLOS Biology' isimli dergisi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer alarak önemli bir başarıya daha imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. DOĞANGÜN KORONAVİRÜSÜN ÇOCUK EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİ ANLATTI İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Burak Doğangün yaptığı konuşmasında koronavirüsün çocuk eğitimi ve psikolojisi üzerine etkilerini anlattı. Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin konuşan Doğangün, "Online eğitime başlandı biliyorsunuz. Bir çok öğrenci EBA programına katıldı ama nasıl katıldı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 7 milyon civarı EBA programını sürdürebildi. Bir kısmı sadece cep telefonları üzerinden ulaşabildi. Birçok zorluklar yaşandı. Bu sadece ülkemizde değil, ulusal yayınlar bu online eğitimin zorluğunu gösterdi" dedi. Salgın sonrası öğrencilere anket yapıldığı belirten Doğangün, "Gelen sonuçlara göre bir kısmı 'Biz durumumuzdan çok memnunuz. Salgın bittikten sonra bile online eğitim devam etsin' dediler ama bu düşük bir oran. Çoğu gelecekle ilgili kaygılı. Bir kısmı, 'Pandemi bitene kadar iyicene işler otursun, güvenilir olsun ondan sonra yüz yüzeye geçelim' dedi. Ama ne iyi ki aşının gelişmesi sonrası hem biz hekimler, hem sağlık çalışanları hem de eğitimciler olarak daha rahat çalışabilme imkanı bulduk. Bugün burada yüz yüze eğitimi başlatabiliyoruz bu çok önemli ve kıymetli" diye konuştu. Doğangün, "Artmış okul oranları dünya genelinde vurgulanmaya başlandı. Özellikle burada altını çizmemiz gereken şey kız çocukları. Kız çocuklarının daha önceki dönemlerdeki salgınlar sırasında, okulu bıraktığını, erkek çocukların ise daha erken yaşta işe başladıklarını gördük önemli kayıplar bunlar" şeklinde konuştu.

OKULUN ÖNEMİNE DEĞİNDİDoğangün sonrasında, "Koronavirüs, ergenlerin bize sosyal medyaya bağlandığını göstererek, ne kadar yalnız hissederler ise o kadar çok sosyal medya kullanımı olduğu ve taktir edersiniz ki, sosyal medyada hep iyi yanlar görünüyor ve böylelikle beden imajıyla ilgili şeylerde ergenlik döneminde değişmeye başlandı" dedi. Doğangün, okulun önemini vurgulayarak, okulun sadece bir öğretim alanı değil aynı zamanda bir tedavi alanı olduğunu sözlerine ekledi.

