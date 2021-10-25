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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE RÜMEYSA ŞEN İÇİN EYLEM - Son Dakika

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE RÜMEYSA ŞEN İÇİN EYLEM

25.10.2021 16:00

TÜRK Tabipler Birliği ve İstanbul Tabipler Odası, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Asistan Hekim Dr. Rümeysa Şen'i anmak ve asistan hekimlerin çalışma saatlerini protesto etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

TÜRK Tabipler Birliği ve İstanbul Tabipler Odası, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Asistan Hekim Dr. Rümeysa Şen'i anmak ve asistan hekimlerin çalışma saatlerini protesto etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

Toplanan grup, hayatını kaybeden Rümeysa Şen için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Basın açıklamasına, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ve çeşitli sağlık sendikaları katıldı.

İstanbul Tabipler Odası adına basın açıklaması yapan Dr. İlyas Kavak, Bugün maalesef çok acı bir olayın ardından burada toplanmış bulunmaktayız. Ankara Şehir Hastanesi'nde Kadın Doğum Kliniği'nde Asistan Hekim olarak çalışan Dr. Rümeysa Şen, nöbet ertesi evine gittiği sırada trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Rümeysa Şen'in gün aşırı tuttuğu yorucu nöbetlerin ardından geçirdiği kaza görüntüleri bize bunun bir kaza değil göz göre göre çalışma şartlarının sebep olduğu bir cinayet olduğunu gösterdi dedi.

Kavak, Yıllardır 'çalışma şartlarımız bizi öldürüyor' dedik ancak hiçbir düzenleme yapılmadı. Melike Erdem, Ece Ceyda Güdemek, Emre Bakırlı, Mustafa Yalçın ve maalesef Rümeysa Berin Şen ve adını bile duymadıklarımız hayatlarının baharında, mesleklerine hevesle başladıkları zamanlarda birer birer yaşamlarını yitirdiler. Ölüme sürüklendiler. Soruyoruz, Asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor diye konuştu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE RÜMEYSA ŞEN İÇİN EYLEM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE RÜMEYSA ŞEN İÇİN EYLEM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE RÜMEYSA ŞEN İÇİN EYLEM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE RÜMEYSA ŞEN İÇİN EYLEM

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tabipler Odası, Rümeysa Şen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE RÜMEYSA ŞEN İÇİN EYLEM - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE RÜMEYSA ŞEN İÇİN EYLEM - Son Dakika
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