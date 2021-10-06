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Son dakika haber: Kağıt toplayıcılara operasyon: 78 kişi il göç idaresine teslim edildi - Son Dakika

Son dakika haber: Kağıt toplayıcılara operasyon: 78 kişi il göç idaresine teslim edildi

06.10.2021 17:00

Son dakika haberi: Kağıt toplayıcılara operasyon: 78 kişi il göç idaresine teslim edildi İstanbul Valiliğinden, Ataşehir'de kağıt toplayıcılarına yapılan operasyonla ilgili açıklama "78 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi" Ataşehir'de ruhsatsız olarak atık...

Kağıt toplayıcılara operasyon: 78 kişi il göç idaresine teslim edildi

İstanbul Valiliğinden, Ataşehir'de kağıt toplayıcılarına yapılan operasyonla ilgili açıklama

"78 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi"

İSTANBUL - Ataşehir'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik, İstanbul Valiliği, Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün 626 personelinin katılımıyla eşzamanlı denetim düzenlendi. Mevzuata aykırı koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 48 adreste yapılan denetimde, düzensiz göç kapsamındaki 78 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ataşehir'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik olarak gece saatlerinde denetim düzenlendi.

İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ataşehir ilçemizde ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik; Valiliğimiz, Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün personelinin katılımıyla eşzamanlı bir denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı bir şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; çekçek aracı ve boş çuval ile tona yakın kağıt ve plastik atık elde edilmiş, adreste tahliye, adreste de belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetimlere katılan kurumlarımızın personeli ve çalışmalarımıza destek veren Ataşehirli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Son dakika haber: Kağıt toplayıcılara operasyon: 78 kişi il göç idaresine teslim edildi
Son dakika haber: Kağıt toplayıcılara operasyon: 78 kişi il göç idaresine teslim edildi
Son dakika haber: Kağıt toplayıcılara operasyon: 78 kişi il göç idaresine teslim edildi
Son dakika haber: Kağıt toplayıcılara operasyon: 78 kişi il göç idaresine teslim edildi
Son dakika haber: Kağıt toplayıcılara operasyon: 78 kişi il göç idaresine teslim edildi

Belediye Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Hisarcık, Üsküdar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kağıt toplayıcılara operasyon: 78 kişi il göç idaresine teslim edildi - Son Dakika


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