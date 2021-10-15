İstasyon İzmir Bornova'da açıldı - Son Dakika

Konyalı robot, Bornova açılışına renk kattı

Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde hizmet verecek olan İstasyon'un açılış programında Konya'da üretilen Türkiye'nin ilk yerli robotu olan 'Mini Ada'da sunumlarda görev aldı. Konuklarla ilgilenen Mini Ada, açılışta istasyon ile ilgili genel bilgiler de verdi.

İzmir'deki farklı topluluklar, STK'lar, işletmeler, girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı olması hedeflenen İstasyon İzmir, kent ekonomisinin dijitalleşmesine ve kapasite gelişimine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Kodlama ve bilgisayar eğitimi

Verilecek eğitimlerin başında Habitat Derneği'nin girişimcilik, dijitalleşme, dijital pazarlama, finansal okuryazarlık, çocuklar için kodlama, bilgisayar becerileri ve çevrimiçi güvenlik eğitimleri gibi konular yer alacak. Ayrıca Arya Kadın Yatırım Platformu'nun katkıları ile kadın girişimcilerin ve girişimci adaylarının da bu İstasyon ile desteklenmesi sağlanacak.

İstasyon İzmir'in açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Habitat Yönetim KuruluBaşkanı Sezai Hazır, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, CHP İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Teknoloji Başkenti İzmir

İzmir'in Türkiye'nin teknoloji başkenti olması gerektiğini ifade eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bunu ortaya çıkaracak bir ekip lazım, inşallah o ekibi hep beraber oluşturacağız. İzmir'in Türkiye'de bulunduğu nokta itibarıyla çok iyi bir imajı var. Bu imajı dünyada karşılığı olan bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Tarihi Dramalılar Köşkü'nün İzmir'in geleceğine, İzmir'in geleceğinde söz sahibi olacak çocukların eğitimine ve kadınların girişimci olmasına yönelik bir faaliyete ev sahipliği yapması ben çok memnun etti" diye konuştu.

Üniversite ve ticaretin merkezi Bornova

Bornova içinde iki üniversite ve yaklaşık 200 bin öğrencinin yaşadığını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, " İlçemiz sadece üniversitenin başkenti değil, aynı zamanda İzmir'in ticaret merkezi. İzmir'deki Kobilerin yaklaşık yüzde 20'si de Bornova'da bulunuyor. Yani ilçemiz sanayi ve üniversite kenti. Aynı zamanda da Z kuşağının nüfusun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu çalışma bütün bu bileşenleri bir araya getirmeyi hedefliyor" dedi.

Yakın gelecekte İstasyon İzmir'in Türkiye'nin kurumsallaşmada en önemli noktalarından biri olacağını da ifade eden Başkan İduğ, "Kurumsallaşmak için finansal okuryazarlık ve dijitalleşme çok önemli. Habitat Derneği'nin de en önemli 3 ana konusu kurumsallaşma ve dijitalleşme üzerine. Bizim de ana amacımız gençlik beraber teknolojiyi yurtdışına satan bir ülke olmak ve inovatif düşünceye hakim bir yapı kurmak. Bu açıdan da Habitat Derneği ile iş yapmak bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Arya Kadın Yatırım Platformu'nun Türkiye'ye bir buçuk milyon dolarlık yatırım yaptığını da belirten İduğ, "Kendilerini kutluyorum. Kadınların daha çokticaretin içinde yer alması, özgüvenlerini kazanması ve bizlerle birlikte yan yana olabilmeleri çok önemli. İstasyon İzmir'de yapılacak çalışmalarda Habitat Derneği'ne başarılar dilerim. Bornova Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Bornova genç bir kent

Bornova Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları takip ettiğini söyleyen CHP'nin İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, "Bornova'da geleceğe dönük ve teknoloji odaklı olarak yapılan çalışmaları taktir ediyoruz. Bu gün İstasyon İzmir'in açılışına katıldık. Bu çok özel bir proje. Türkiye'de girişimcilik çok önemli. Bornova çok genç bir kent. Bu kentin eğitimde iyi olması ve gençlerin donatılması gerekiyor. Böylece ülkemiz için üreten gençler yetişebilecektir. Bu çalışmayı hayata geçiren herkesi tebrik ederim" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Dünyanın en büyük sosyal platformu Facebook

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak e-ticaret portalları ile kampanyalar düzenlediklerini ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, "Dünyanın en büyük teknoloji firmaları ile projeler üretiyoruz. Facebook bildiğiniz üzere 2.4 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük sosyal platformu.Bu platformda aynı zamanda 80 milyon kobinin sayfası bulunuyor. Dolayısıyla Facebook ticaret için iyi fırsatlar sunuyor. Biz de girişimcilerimizin bu platformu daha iyi kullanmalarını istedik. Buna da önderlik ettik ve bugün açılışını hep beraber burada yapıyoruz. Bu istasyonun açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Açılacak bu merkezde birlikte girişimcilerimiz İzmir'den dünyaya açılacak. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a da her zaman ki vizyonu, açık görüşlülüğü ve iş yapma modeli ile İzmirimiz'e sağladığı katkı için teşekkür ederim" diye konuştu.

Dünya hızla değişiyor

Diğer yandan dünyanın hızla değiştiğine dikkat çeken İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, "Covid-19 süreci işlerimiz ve iş yapış şekillerimizden yaşam biçimimize kadar her şeyi değişitirdi. Teknolojinin bugün geldiği nokta çok önemli. Düzenli olarak kendimizi güncellemek zorundayız.İstasyon İzmir'de tam olarak bu işlevi üstlenecek. Kişi topluluk ve işletmeleri bir araya getirerek onları büyütmek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine olanak sağlayacak. . İzmir Ticaret Borsası olarak böyle bir projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

İstasyon İzmir

İstasyon İzmir'in açılışı hakkında bilgi veren Habitat Yönetim KuruluBaşkanı Sezai Hazır,"Habitat olarak 2004 yılından bu yana girimşicilik çalışmaları yapıyoruz. Facebook'un dünyanın birçok yerinde topluluk merkezleri açmaya başlamasıyla Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye'de de bu yatırımları yapmak üzere çalışma başlatınca İstanbul'un ardından Başkan Mustafa İduğ'un destekleriyle Bornova'da ikinci istasyonu oluşturduk. Burası girişimcilik ekosisteminin bir buluşma noktası oldu" sözleriyle İstasyon'un kuruluşunu anlattı.

'Yeni Nesil Girişimcilik Fırsatları' semineri

Açılış için hazırlanan etkinlikler, Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Halil Gerçek'in GGH 2021 Bilgilendirmesi ve 'Yeni Nesil Girişimcilik Fırsatları' başlıklı seminer ile başladı. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen'in maderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek, Kollektif Hause Kurucu Ortak Ahmet Onur, İyi Yaşa APP Kurucusu Elif Boyner konuk oldu.

Mini Ada

Türkiye'nin yapay zekalı ilk robotu olarak Konya'da üretilen ve Konyasporlu olduğu söyleyen Mini Ada'da İstasyon İzmir'in açılışında görev yaptı. Vali Köşger ve konukların sorularına esprili yanıtlar vererek sohbet eden Mini Ada, İstasyon İzmir'in çalışmaları ve kendi yapısal özellikleri hakkında sunduğu katılımcıların ilgi odağı oldu.