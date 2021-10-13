Üye Girişi
İstasyon İzmir Bornova'da açılıyor - Son Dakika

İstasyon İzmir Bornova'da açılıyor

13.10.2021 11:02
İstasyon İzmir Bornova'da açılıyor

Ege'den dünyaya girişimcilik köprüsü olacak olan İstasyon İzmir 14 Ekim Perşembe günü saat 15:00 – 20:00 arasında Dramalılar Kent Arşivi Müzesi'nde gerçekleşecek programla açılacak.

İzmir'deki farklı topluluklar, STK'lar, işletmeler, girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı olmayı hedefleyen İstasyon İzmir, Bornova Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Habitat Derneği ve İzmir Ticaret Borsası iş birliği ile hayata geçiriliyor.

Açılış programı

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un açılış konuşmalarını yapacağı etkinlik saat 15:30'da Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Halil Gerçek'in yapacağı GGH 2021 Bilgilendirmesi ile başlayacak. Saat 16:00'da Yeni Nesil Girişimcilik Fırsatları semineri ile devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de davetli olduğu organizasyonda açılışı 17:30'da gerçekleşecek.Tören kokteyl ve müzik dinletisi ile sona erecek.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İstasyon İzmir Bornova'da açılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu 11:02 Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak 10:55 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor 10:45 Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor
Motosiklet kasasında ambalajsız et taşıdı, görenler telefona sarıldı 10:43 Motosiklet kasasında ambalajsız et taşıdı, görenler telefona sarıldı Baskın sırasında eşini kurtarmaya çalışan kadın, uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu 10:41 Baskın sırasında eşini kurtarmaya çalışan kadın, uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor 10:33 İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor
Yunan askerleri, göçmenleri 4 gün boyunca aç bıraktı, ölmek üzerelerken Türk askerleri kurtardı 10:30 Yunan askerleri, göçmenleri 4 gün boyunca aç bıraktı, ölmek üzerelerken Türk askerleri kurtardı Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı 10:16 Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

Son Dakika Haberleri
10:44 Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor
10:43 Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı
10:42 Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi
10:40 Baskın sırasında eşini kurtarmaya çalışan kadın, uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu
10:32 Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı yanlışlıkla çöpe attı
10:30 Ümraniye'de İETT şoförü, "Psikolojim bozuldu" diyerek yolcuları otobüsten indirmeye çalıştı
10:26 Brezilya, Marcao'nun peşinde! 10 milyon euroluk anlaşma sağlandı
10:24 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı
10:22 Milli Takım'da Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere soyunma odası yasağı getirdi
10:16 Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın         
11:03
Kuzey Kore askerlerinden gövde gösterisi! Betonu yumruklarıyla parçalayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Kuzey Kore askerlerinden gövde gösterisi! Betonu yumruklarıyla parçalayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar         
10:58
Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde         
10:45
Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı         
10:44
Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi         
10:42
CHP'li vekillerin fotoğrafına yapılan espri çok konuşuldu: Şampuan reklamı gibi CHP'li vekillerin fotoğrafına yapılan espri çok konuşuldu: Şampuan reklamı gibi         
10:38
Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı yanlışlıkla çöpe attı Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı yanlışlıkla çöpe attı         
10:32
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı         
10:25
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı         
08:49
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 11:07:28. #1.11#
SON DAKİKA: İstasyon İzmir Bornova'da açılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement