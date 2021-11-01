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İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun 'sahibinde' - Son Dakika

İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun 'sahibinde'

01.11.2021 10:42
İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun 'sahibinde'

Son günlerde pitbull saldırıları Türkiye gündeminde yerini korurken, uzmanlar ise pitbulların geninde 'saldırganlık olmadığı, asıl sorunun sahibinde olduğu' görüşünde.

Son günlerde pitbull saldırıları Türkiye gündeminde yerini korurken, uzmanlar ise pitbulların geninde 'saldırganlık olmadığı, asıl sorunun sahibinde olduğu' görüşünde.

Bu konuda açıklamalarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Duygu Dalğın, "Pitbulları düzgün psikolojik değerleri oturmuş bir insan aldığında çok iyi bir aile köpeği oluyor. Ama toplumda bir güç kazanmak ve korkulmak için alındığı zaman, saldırgan yetiştirildiği zaman aynı insan gibi nasıl yetiştirilse o da öyle oluyor" dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre, 'pitbull tarzı köpekleri üretmek, sahiplendirilmek, ülkeye sokmak, satmak veya takas etmek yasak' buna rağmen köpekler de besleniyor, sokaklarda önlem almadan gezdirilebiliyor. İnsanlara saldıran bu köpekler ise ciddi yaralanmalara yol açıyor. Samsun'da en son pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayan 35 yaşındaki Arif Sehri'nin burnundan parçalar koptu ve estetik ameliyat olmak zorunda kaldı. Antalya'da da yine pitpull, saldırdığı 11 yaşındaki çocuğun yanağı ile kulağını kopardı. Neredeyse her hafta yaşanan benzer olaylar dikkatleri bu köpeklere çevirdi.

"Pitbull saldırıyorsa sahibi suçludur"

Pitbullarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Duygu Dalğın, "Pitbull saldırıları fazlasıyla başımıza geliyor. Bilimsel olarak pitbullar saldırgan ırk değil. Genetik olarak saldırgan bir özellikleri yok. Belki ısırmayı durdurma noktasında bir sıkıntıları olabilir. Pitbullar sevecen, sadık hatta çocuklarla da çok iyi geçinen hayvanlardır. Her şey aslında insandan çıkıyor. Bizim Türkiye'de hayvan davranışlarını ilk çalışan duayen hocam Tamer Dodurka'nın bir cümlesi var, 'Pitbull saldırıyorsa sahibi suçludur.' Pitbullar aslında gayet düzgün hayvanlar. 1800 yıllarının başında İngiltere'de ilk kez yetiştiriyorlar. Seçici bir yapay seçilime giriyorlar. Saldırganlık özellikleri fazla olanlar seçilime devam ediyor. Sorun aslında burada. Yani pitbulları düzgün psikolojik değerleri oturmuş bir insan aldığında çok iyi bir aile köpeği oluyor. Ama toplumda bir güç kazanmak ve korkulmak için alındığı zaman, saldırgan yetiştirildiği zaman aynı insan gibi nasıl yetiştirilse o da öyle oluyor. Dolayısıyla pitbulların yasaklanmasının bilimsel bir temeli yok. Sadece güçlü hayvanlar. Bir terrier ısırdığında çok acı çekmiyoruz, ufak bir yaralanma oluyor ama bir pitbull, kangal ısırdığında gerçekten bu travmatilk bir yaralanmaya neden oluyor" diye konuştu.

"Maalesef pitbulları genelde dövüştürmek için alan psikoloji bozuk insanlar sahipleniyor"

"Burada hayvan sahibinin sorumluluğu çok önemlidir. Köpeği bir yoldaş olarak mı alıyor, yoksa köpeği bir statü kazanmak için mi alıyor, dövüştürmek için mi alıyor" diyen Dalğın şöyle devam etti: "Maalesef pitbulları genelde dövüştürmek için alan psikoloji bozuk insanlar sahipleniyor. Sorun da buradan çıkıyor. Sadece pitbull değil büyük bir köpeğiniz varsa mutlaka ağızlıkla dolaştırıyoruz. Dolaştırırken mutlaka tasmalı olmalıyız. Çocukların çok olduğu yerlerde korkutacak bir pozisyona girmemeliyiz. Maalesef Türkiye'de bunlara dikkat edilmiyor. Sonuçta haberlerde çıkan şey, 'pitbull saldırdı'. Ben buna 'sahibi saldırttı' demek istiyorum. Pitbull aslında saldırmadı. Psikoloji bozuk bir insan saldırttı."

"Kangal cinsi köpeği alıyor evinin balkonunda besliyor"

Bir canlının yetiştirilme tarzı onun psikolojisini etkilediğini belirten Duygu Dalğın, "Köpek evcilleştireli 14 bin yıl oldu diyorduk. Kıbrıs'taki son bulgular bize gösterdi ki 22 bin yıl olmuş. Köpek evcilleştirildi. Evcilleştirildikten sonra köpeği biz fonksiyonel olarak kullandık. Avcılık, bekçilik, koruma için kullandık. Bu noktada en iyi avcılık yapanları, en iyi koruma yapanları birbirleriyle çiftleştirdik. Yapay bir seçilim noktasına gittik. Buradan da ırklar doğdu. Şu an 400'e yakın köpek ırkımız var. Bu genetik olarak sorunlu oldukları anlamına gelmiyor. Bunun için yetiştirdiler anlamına geliyor. İnsanlar olarak olumsuz koşullarda yetişirsek öfkeli, saldırgan bir mizaç sergilememiz doğaldır. Aynı şekilde köpeği köpek olarak kabul etmeyenler, kangal cinsi köpeği alıyor, evinin balkonunda besliyor. Fabrikanın bahçesine cins bir köpek koyuyor. Kapısını kapatıyor. Hayvan hapis hayatı yaşıyor. Bir takım takıntılı davranışlar sergiliyor. Aslında köpeklerde ve kedilerde meydana gelen davranış bozukluklarının çoğu çok yüksek bir oranda insanların ona sağladığı ortam nedeniyle ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

"İnsan nasıl yetiştiriyorsa köpekte ona göre şekil alıyor"

Uzun zamandır pitbull bakan Murat Kurt ise "Pitbullar bakılması çok rahat köpeklerdir. Hem boyutları hem de tüy yapısı ev için çok ideal köpeklerdir. O yüzden çok tercih ediliyor. Gündemimizde pitbull saldırıları var. Aslında ben onu pitbull diye isimlendirmek istemiyorum. Her köpeğin yapabileceği şey bu. Pitbullara yıkmamak lazım bu olayları. Çok fazla pitbull bakıldığı için bu tarz olaylar daha fazla gündeme geliyor. Tamamen bakan kişinin nasıl yön verdiği ile alakalıdır. Eğer sen bunu vahşi, agresif veya asosyal yetiştiriyorsan bu köpeğin bunları yapması normaldir. O yüzden insan nasıl yetiştiriyorsa köpek de ona göre şekil alıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun 'sahibinde'
İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun 'sahibinde'
İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun 'sahibinde'
İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun 'sahibinde'

Pitbull, Genetik, Türkiye, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun 'sahibinde' - Son Dakika


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