"İstiklal Yolu'nda bir liman, bir han" sergisi İnebolu'da açıldı - Son Dakika

Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İnebolu ilçesinde "İstiklal Yolu'nda bir liman, bir han" konulu efemera ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

İlçenin tarihi mekanlarından Gavur Gabağın Konağı'nda araştırmacılar Murat Karasalihoğlu ve İsmail Karahan tarafından düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Ertürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin küratörü Murat Karasalihoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sergiyi Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Milli Mücadele'de İnebolu'nun önemine değinen Karasalihoğlu, "Bizim için yakın tarihimizin en önemli olaylarından biri, içinde bulunduğumuz kent olan İnebolu, İstiklal Yolu'nun başlangıcı olarak mücadelenin kazanılmasında, Batı cephesinin desteklenmesinde en önemli görevlerden birini sürdürdü. Biz de bu nedenle ahde vefa duygusunu yerine getirmek, aynı zamanda bu önemli olayın unutulmaması için Allah izin verirse önümüzdeki yıl İstanbul'da daha geniş bir çevreye, daha farklı bir konseptte tanıtılması amacıyla katkıda bulunmak için sergi hazırladık." dedi.

Serginin iki katmanlı olarak düzenlendiğini anlatan Karasalihoğlu, şunları kaydetti:

"İsminden de anlayacağınız gibi bir liman, bir han. Biz İstiklal Yolu'nun oluşumun öğesini İnebolu özelinde aldık. Burada hem bilimsel bilgi hem efemera belgeler hem de fotoğraflar kullanarak grafik sergi yarattık. İkinci bölümümüzde burada oluşan bu atmosferin kağnılara yüklenen cephanelerle somutlaşarak yola çıkış öyküsünü işleyeceğiz. En sonunda da Mustafa Kemal Atatürk'ün Şapka ve Kıyafet İnkılabı nedeniyle kenti ziyareti ve buradaki bazı önemli noktaları vurgulamaya çalışacağız."

Karasalihoğlu, serginin 3 gün boyunca ziyaret edilebileceğini ifade etti.